Промокоды Ренессанс | Декабрь 2022
Разумная кредитная карта Ренессанс: выгода в каждой операции
Деньги всегда будут под надежной защитой, если выбрать правильного партнера. И лучшим решением станет данный коммерческий банк – это проверенная финансовая организация с индивидуальным обслуживанием, выгодными условиями и широким спектром предложений.
О компании
Rencredit основан в 2003 году, как универсальная организация для предоставления финансовых услуг различным категориям населения. Деятельность соответствует требованиям действующего законодательства, о чем свидетельствует официальная лицензия.
Ассортимент Ренессанс кредит максимален:
- Вклады и инвестиции
- Потребительский кредит на любые цели
- Займы под залог недвижимости или автомобиля
- Рефинансирование, автокредит и т.д.
А чтобы финансами можно было пользоваться в любом месте с максимальным комфортом, вам доступны для открытия:
- Дебетовая карта с бесплатным обслуживанием и кэшбэком 1,5%;
- Кредитная карта Ренессанс кредит с большим лимитом и беспроцентным периодом до 145 дней.
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