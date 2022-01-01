Процедура практически идентична страхованию авто: защитите себя от рисков разрушения или порчи недвижимого имущества с возможностью компенсации. При расчете значение будут иметь долговые обязательства перед банком, сумма задолженности по ипотеке, пол и занятость заемщика и характеристики недвижимости. Компания подберет лучшие условия для каждого клиента!

Оформите ОСАГО от большинства случаев риска на дороге: повреждение имущества, вред здоровью и т.д. Данная программа позволит предостеречь себя от претензий других участников и потерь собственных финансов. Получить услугу можно на сайте в режиме онлайн.

Программа включает в себя базовые и дополнительные страховые риски, что позволяет более качественно рассчитать стоимость полиса и выплаты при компенсации.

С момента основания в 1997 году, организация занимает одно из лидирующих мест на рынке прямого страхования (услуги осуществляются через колл-центр и сеть Интернет). На сегодняшний день фирма является авангардом страхового рынка РФ и входит в состав системообразующих предприятий данной отрасли. Всевозможные промокоды и акции Ренессанс Страхование позволяют клиентам выгодно оформлять все необходимые полисы.

Жизнь сулит огромное количество рисков, которые не всегда можно компенсировать. К счастью, вы всегда сможете обеспечить уверенность в завтрашнем дне вместе с компанией Ренессанс Страхование. Широкий выбор страхования, быстрая процедура оформления и юридическая гарантия компенсации – здесь вы получите сервис на самом высоком уровне.

Промокоды для вашей экономии

Оформите нужные вам полисы уже сейчас, пока действует промокод Ренессанс Страхование на скидку от агрегатора BeriBuy! При оплате укажите купон и оплачивайте полис по низким ценам, не теряя при этом в качестве получаемых услуг. С BeriBuy вы всегда сможете получать только актуальные промокоды на все случаи жизни!