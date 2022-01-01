Промокоды РЕСО Гарантия | Июнь 2022
Страховая компания RESO – ваш надежный партнер
Вне зависимости от того, требуется ли вам КАСКО, страхование квартиры, дома или же страхование жизни – важно доверить этот момент опытному партнеру, выбирая современные услуги по демократичным тарифам.
О деятельности и ассортименте
Организация успешно работает на рынке с 1991 года, обладая лицензией на свыше, чем сотню видов услуг. Неоднократно фирма получала престижные награды, среди которых – лауреат общенационального конкурса «Народная марка №1 в России», 112 место в рейтинге «Эксперт-600. Крупнейшие компании РФ» и др.
В ассортименте фирмы представлены следующие товары:
- Электронное страхование путешественников и туристов
- РЕСО Гарантия ОСАГО и КАСКО
- Телемедицина
- Ипотека, несчастные случаи, жизнь и здоровье и др.
Промокоды РЕСО Гарантия – секрет получения скидок
Планируя оформлять онлайн в РЕСО Гарантия медицинское страхование или любое другое, подберите актуальный купон на скидку – код из комбинации букв или цифр. Чтобы применить в РЕСО Гарантия промокод на скидку, стоит заглянуть на проверенный сервис BeriBuy – агрегатор промокодов для множества магазинов и организаций.
Скопировав интересный код из каталога BeriBuy, переходите на сайт RESO, оставляйте заявку (например, на ОСАГО онлайн) и указывайте комбинацию в специальной строке, чтобы оценить экономию личного бюджета!
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