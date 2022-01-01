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Промокоды РЕСО Гарантия | Июнь 2022

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Страховая компания RESO – ваш надежный партнер

Вне зависимости от того, требуется ли вам КАСКО, страхование квартиры, дома или же страхование жизни – важно доверить этот момент опытному партнеру, выбирая современные услуги по демократичным тарифам.

О деятельности и ассортименте

Организация успешно работает на рынке с 1991 года, обладая лицензией на свыше, чем сотню видов услуг. Неоднократно фирма получала престижные награды, среди которых – лауреат общенационального конкурса «Народная марка №1 в России», 112 место в рейтинге «Эксперт-600. Крупнейшие компании РФ» и др.

В ассортименте фирмы представлены следующие товары:

  • Электронное страхование путешественников и туристов
  • РЕСО Гарантия ОСАГО и КАСКО
  • Телемедицина
  • Ипотека, несчастные случаи, жизнь и здоровье и др.

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Промокоды РЕСО Гарантия – секрет получения скидок

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РЕСО Гарантия скидки

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