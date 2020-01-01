Респект – магазин качественной обуви среднего ценового сегмента. Здесь любой найдет для себя подходящую пару. Есть товары для женщин, мужчин и детей, большой выбор спортивной обуви, несколько категорий аксессуаров.

Respect Yourself – это полное название бренда. В переводе с английского оно означает «уважение к себе». В этой фразе вмещается вся философия компании.

У магазина и так не самые высокие цены, но покупки можно сделать еще выгодней. Клиентам выдают Respect shoes промокоды. Сеть проводит акции и распродажи, вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы. Есть бонусная программа. С каждой покупки вы получаете баллы, которыми можно оплатить часть следующего заказа.

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