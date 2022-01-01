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Промокоды Restoll | Октябрь 2022

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Промокоды Restoll: надежный выбор партнера

С интернет-магазином Рестолл оборудование общепита подобрать можно за самый короткий срок. Свыше 30 тысяч клиентов уже сделали свой выбор!

О компании

Более 8 лет компания Restoll оборудование для общепита поставляет на рынки России и Казахстана. Благодаря собственным складам и службе доставки магазин обеспечивает бесперебойные поставки даже в разгар сезона.

В ассортименте представлено свыше 25 тысяч товарных позиций, среди которых:

  • Барное, упаковочное, кофейное оборудование
  • Линии раздачи питания
  • Мебель, посудомойки, инвентарь
  • Электромеханические приборы, все для заведений красоты и др.

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