Промокоды reStore | Ноябрь 2020
О магазине reStore
re:Store – это официальный продавец продукции Apple в России. У него есть свой интернет-магазин с доставкой по России. В 856 крупных городах открыты розничные точки, где все гаджеты можно увидеть вживую.
В магазине представлены все модели Apple, а также огромный выбор дополнительных аксессуаров. Оплатить покупку можно пластиковой картой или наличными при получении.
В городах, где есть розничные магазины, возможна доставка курьером за 1–2 дня. В остальные части России доставляют транспортной компанией.
Дополнительные услуги re:Store
- Настройка техники. Если вы впервые пользуетесь техникой Apple и не сможете сразу все настроить самостоятельно, вам с удовольствием в этом помогут;
- Обучение. Здесь регулярно проводят курсы и мастер-классы по использованию программ и техники Apple, рассказывают про секреты хорошей фотографии и монтажа видео;
- Trade-in. Сдайте свой старый iPhone и получите скидку на новый;
- Кредит и рассрочка. Их оформляют прямо на сайте. Просто выберите этот вариант в качестве способа оплаты. Дальше вас переведут на сайт банка для заполнения анкеты. Ответ придет через 10–15 минут.
Скидки и промокоды restore
Приобрести себе новый iPhone со скидкой будет вдвойне приятно. На сайте reStore есть несколько способов сэкономить.
Самый простой — это распродажи и акции. Во время них дают скидку на категорию товаров. Наибольшую экономию вы получите в КиберПонедельник и Черную Пятницу.
В остальное время участвуйте в бонусной программе. С каждой покупки вы получаете 3–5% баллов на специальную карту. Ими оплачивают до 10% от следующего приобретения.
Если отыскать промокод Ресторе и вставить его в специальное поле при оформлении заказа, вы получите скидку или приятный бонус к покупке. Найти такой код можно на сайте БериБай. Здесь собраны все актуальные купоны, промокоды Ре Сторе и сотни других магазинов.
На этом же сайте вы получите кэшбэк Restore. Для этого достаточно зайти на сайт по специальной ссылке вверху страницы.
Сделайте покупку обычным способом. После получения товара вы вернете несколько процентов от его стоимости в виде реальных денег. Затем их можно снова потратить на шопинг в интернете.
По сути, кэшбэк – это такая отложенная скидка. Вы можете сочетать ее и с другими способами экономии на сайте и получать от этого еще больше выгоды.
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