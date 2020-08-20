re:Store – это официальный продавец продукции Apple в России. У него есть свой интернет-магазин с доставкой по России. В 856 крупных городах открыты розничные точки, где все гаджеты можно увидеть вживую.

В магазине представлены все модели Apple, а также огромный выбор дополнительных аксессуаров. Оплатить покупку можно пластиковой картой или наличными при получении.

В городах, где есть розничные магазины, возможна доставка курьером за 1–2 дня. В остальные части России доставляют транспортной компанией.