Главная > Все магазины > Ригла
Перейти в магазин

Промокоды Ригла | Ноябрь 2021
Промокоды похожих магазинов
Скидка 40% на широкую подборку средств по промокоду на Clarins.ru
Осталось: 9 дней
Показать код
******
Скидка 40% на все!
Показать код
******
Скидка 40% на все! За исключением марок с ограниченной скидкой, а также ассортимента марок MBR, ... Подробнее > LA COLLINE, CELLCOSMET, Chanel, Dior и Armani, Swiss Line, Valmont, HERMES, DR. JART+ < Скрыть
Скидка -20% на детские игрушки Mattel!
Показать код
******
Скидка -20% на детские игрушки Mattel по промокоду.
Промокод на скидку -40%
Показать код
******
Применить можно 1 раз на один профиль, не суммируются с личной скидкой, действительны для всех ... Подробнее > групп пользователей. Покупай когда выгодно! < Скрыть
Cкидка 10% по промокоду
Показать код
******
Скидка 10% по промокоду на все товары (кроме сертификатов), суммируется с открытыми скидками
Скидка -10% на весь ассортимент!
Показать код
******
скидка 10% суммируется с открытыми скидками на все товары (кроме сертификатов) до 31.08
Скидка 10% на заказы от $60 (~4300 рублей)! Распродажа!
Показать код
******
SALE -10%! Актуальные скидки на Сегодня!
Показать код
******
Скидки -10% на бренды Недели. Скидка 10% действует по промокоду на представленный товар на ... Подробнее > странице, на остальные товары скидка будет 5%. Промокод нужно вставить при оформлении заказа в корзине. Покупай Выгодно! < Скрыть
Sale -30% на Косметику - Сегодня!
Показать скидку
Не теряйте шанса сэкономить!
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня!
Показать скидку
Покупай когда выгодно!
Похожие магазины
Яндекс Маркет
iHerb
Летуаль
Sephora
MIXIT
Clarins
Очкарик
Аптека Диалог
Еврофарм
ARAVIA

Аптеки Ригла: ваше здоровье в надежных руках

Не всегда есть возможность дойти до аптеки за медикаментами, особенно в самый разгар болезни. Благодаря возможности заказывать лекарства на дом в сети аптек Ригла больше не нужно тратить свое время и силы. Оформив заказ за пару минут, вы получите все нужное с быстрой доставкой прямо на дом.

История создания сети

В 2001 году российский дистрибьютор фармакологических препаратов «ЦВ Протек» изменил систему маркетинга под современного потребителя. Результат был оглушающим - спрос возрастал большими темпами, а расширение требовало выделения аптек в отдельную сеть. Так появилась современная аптечная сеть Ригла, состоящая из трех форматов (фарммаркеты, дискаунтеры и аптеки у дома) с возможностью совершать покупки быстро и комфортно, а главное – самостоятельно, с возможностью проконсультироваться у специалистов и оформить доставку медикаментов на дом. Помимо этого, компания также запустила «Центры активной косметики». Все посетители могут воспользоваться здесь диагностикой состояния волос и кожи для корректного подбора уходовых и косметических средств.

rigla ru интернет аптека

Ассортимент продукции аптеки Ригла

В каталоге интернет-аптеки Rigla.ru представлен огромный перечень медицинских товаров:

  • лекарственные препараты
  • фитопрепараты
  • БАДы и витамины
  • планирование семьи
  • для мам и малышей
  • медицинские изделия и приборы
  • гигиена
  • спорт
  • оптика

Стоит отметить наличие всех сертификатов качества государственного образца, подтверждающих качество и актуальный срок годности товаров. Прямое сотрудничество с поставщиками и работа по программам корпоративного лекарственного страхования исключают возможность наценки и появления продукции без сертификата качества.

Условия оформления заказа и оплаты на сайте Ригла

Совершение покупок на официальном сайте аптеки Ригла клиентам дополняется возможностью бронирования медикаментов. Эта функция является гарантом того, что покупатель в обязательном порядке получит все те товары, которые ему необходимы для приобретения. Помимо этого, при бронировании действует специальная цена, что позволяет дополнительно экономить на важных покупках. О дате и времени готовности для получения специалисты уведомят заблаговременно, с возможностью их корректировки в пользу клиента.

Оплатить покупку можно наличным расчетом при получении заказа, в режиме онлайн путем банковского перевода или банковской картой. При использовании Сбербанка действует программа лояльности «СберСпасибо», при которой можно провести оплату бонусами до 50% от общей суммы заказа (при сумме чека от 700 руб.). Также можно пользоваться бонусной картой сети аптек – она позволяет накапливать бонусные баллы и оплачивать ими до половины стоимости следующих покупок. Приобрести карту можно в интернет-аптеке всего за 50 рублей.

Система промокодов в аптеке Ригла – скидки для каждого

Условия обслуживания клиентов обеспечиваются не только качеством, но и экономией. Получить скидку на первый заказ не составит никакого труда, если найти особый промокод аптеки Ригла на надежном сервисе промокодов BeriBuy. Платформа предлагает подобрать промокод Ригла всего за пару минут и гарантированно получить купон на скидку для каждого онлайн-заказа медикаментов. Пользоваться такой возможностью просто, на сайте аптеки при оформлении платежа укажите промокод rigla в корзине, добавив туда нужные вам товары, и получите обещанную экономию. Промокод на скидку Ригла действует на большинство позиций из представленного аптекой ассортимента.

промокод аптека ригла

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина