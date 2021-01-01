Не всегда есть возможность дойти до аптеки за медикаментами, особенно в самый разгар болезни. Благодаря возможности заказывать лекарства на дом в сети аптек Ригла больше не нужно тратить свое время и силы. Оформив заказ за пару минут, вы получите все нужное с быстрой доставкой прямо на дом.

История создания сети

В 2001 году российский дистрибьютор фармакологических препаратов «ЦВ Протек» изменил систему маркетинга под современного потребителя. Результат был оглушающим - спрос возрастал большими темпами, а расширение требовало выделения аптек в отдельную сеть. Так появилась современная аптечная сеть Ригла, состоящая из трех форматов (фарммаркеты, дискаунтеры и аптеки у дома) с возможностью совершать покупки быстро и комфортно, а главное – самостоятельно, с возможностью проконсультироваться у специалистов и оформить доставку медикаментов на дом. Помимо этого, компания также запустила «Центры активной косметики». Все посетители могут воспользоваться здесь диагностикой состояния волос и кожи для корректного подбора уходовых и косметических средств.

Ассортимент продукции аптеки Ригла

В каталоге интернет-аптеки Rigla.ru представлен огромный перечень медицинских товаров:

лекарственные препараты

фитопрепараты

БАДы и витамины

планирование семьи

для мам и малышей

медицинские изделия и приборы

гигиена

спорт

оптика

Стоит отметить наличие всех сертификатов качества государственного образца, подтверждающих качество и актуальный срок годности товаров. Прямое сотрудничество с поставщиками и работа по программам корпоративного лекарственного страхования исключают возможность наценки и появления продукции без сертификата качества.

Условия оформления заказа и оплаты на сайте Ригла

Совершение покупок на официальном сайте аптеки Ригла клиентам дополняется возможностью бронирования медикаментов. Эта функция является гарантом того, что покупатель в обязательном порядке получит все те товары, которые ему необходимы для приобретения. Помимо этого, при бронировании действует специальная цена, что позволяет дополнительно экономить на важных покупках. О дате и времени готовности для получения специалисты уведомят заблаговременно, с возможностью их корректировки в пользу клиента.