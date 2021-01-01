Промокоды Ригла | Ноябрь 2021
Аптеки Ригла: ваше здоровье в надежных руках
Не всегда есть возможность дойти до аптеки за медикаментами, особенно в самый разгар болезни. Благодаря возможности заказывать лекарства на дом в сети аптек Ригла больше не нужно тратить свое время и силы. Оформив заказ за пару минут, вы получите все нужное с быстрой доставкой прямо на дом.
История создания сети
В 2001 году российский дистрибьютор фармакологических препаратов «ЦВ Протек» изменил систему маркетинга под современного потребителя. Результат был оглушающим - спрос возрастал большими темпами, а расширение требовало выделения аптек в отдельную сеть. Так появилась современная аптечная сеть Ригла, состоящая из трех форматов (фарммаркеты, дискаунтеры и аптеки у дома) с возможностью совершать покупки быстро и комфортно, а главное – самостоятельно, с возможностью проконсультироваться у специалистов и оформить доставку медикаментов на дом. Помимо этого, компания также запустила «Центры активной косметики». Все посетители могут воспользоваться здесь диагностикой состояния волос и кожи для корректного подбора уходовых и косметических средств.
Ассортимент продукции аптеки Ригла
В каталоге интернет-аптеки Rigla.ru представлен огромный перечень медицинских товаров:
- лекарственные препараты
- фитопрепараты
- БАДы и витамины
- планирование семьи
- для мам и малышей
- медицинские изделия и приборы
- гигиена
- спорт
- оптика
Стоит отметить наличие всех сертификатов качества государственного образца, подтверждающих качество и актуальный срок годности товаров. Прямое сотрудничество с поставщиками и работа по программам корпоративного лекарственного страхования исключают возможность наценки и появления продукции без сертификата качества.
Условия оформления заказа и оплаты на сайте Ригла
Совершение покупок на официальном сайте аптеки Ригла клиентам дополняется возможностью бронирования медикаментов. Эта функция является гарантом того, что покупатель в обязательном порядке получит все те товары, которые ему необходимы для приобретения. Помимо этого, при бронировании действует специальная цена, что позволяет дополнительно экономить на важных покупках. О дате и времени готовности для получения специалисты уведомят заблаговременно, с возможностью их корректировки в пользу клиента.
Оплатить покупку можно наличным расчетом при получении заказа, в режиме онлайн путем банковского перевода или банковской картой. При использовании Сбербанка действует программа лояльности «СберСпасибо», при которой можно провести оплату бонусами до 50% от общей суммы заказа (при сумме чека от 700 руб.). Также можно пользоваться бонусной картой сети аптек – она позволяет накапливать бонусные баллы и оплачивать ими до половины стоимости следующих покупок. Приобрести карту можно в интернет-аптеке всего за 50 рублей.
Система промокодов в аптеке Ригла – скидки для каждого
Условия обслуживания клиентов обеспечиваются не только качеством, но и экономией. Получить скидку на первый заказ не составит никакого труда, если найти особый промокод аптеки Ригла на надежном сервисе промокодов BeriBuy. Платформа предлагает подобрать промокод Ригла всего за пару минут и гарантированно получить купон на скидку для каждого онлайн-заказа медикаментов. Пользоваться такой возможностью просто, на сайте аптеки при оформлении платежа укажите промокод rigla в корзине, добавив туда нужные вам товары, и получите обещанную экономию. Промокод на скидку Ригла действует на большинство позиций из представленного аптекой ассортимента.
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