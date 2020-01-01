Главная > Все магазины > РИВ ГОШ
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды РИВ ГОШ | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
SALE до 10%! Актуальные скидки на Сегодня!
Показать код
******
Скидка 10% действует по промокоду на представленный товар на странице, на остальные товары ... Подробнее > скидка будет 5%. Промокод нужно вставить при оформлении заказа в корзине. Покупай Выгодно! < Скрыть
Подарок при покупке от 500р!
Осталось: 7 дней
Показать код
******
«Подарок при покупке от 500р. Подарок: Oxygen Bubble Mask. Акция не суммируется с другими ... Подробнее > акциями и не распространяется на товары со скидками и способ доставки самовывозом.» < Скрыть
Скидка 20% на Корейскую косметику по промо-коду
Показать код
******
Мин сумма 900р
Скидка 20% в специальном секретном разделе сайта
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Около 250 товаров, популярные корейские, израильские и другие бренды, такие как Holika Holika, ... Подробнее > It's Skin, Christina, Janssen, Lakme, Harizma, La Miso, Vprove и многие другие! < Скрыть
Скидка 15% на Эстель по промо-коду!
Показать код
******
Скидка 15% на всю продукцию бренда Estel по промо-коду. Промо-код необходимо применить в ... Подробнее > корзине при оформлении заказа в соответствующем поле. Промо-код возможно применить при сумме заказа любой продукции от 2500 руб. < Скрыть
Скидка 20% на косметику Periche по промо-коду!
Показать код
******
Скидка 20% на всю продукцию бренда Periche по промо-коду. Промо-код необходимо применить в ... Подробнее > корзине при оформлении заказа в соответствующем поле. Промо-код возможно применить при сумме заказа любой продукции от 2500 руб. < Скрыть
При покупке от 700 руб. в подарок welcome-набор!
Показать код
******
Тем, кто еще не является клиентами MIXIT подарок при покупке от 700 руб. Стоимость набора 600 ... Подробнее > руб. Акция не распространяется на товары с самовывозом и не суммируется с другими акциями. < Скрыть
При покупке 2-ух средств из категории (Лицо или уход за кожей рук и ног) - В подарок набор на выбор
Осталось: 8 дней
Показать код
******
При покупке 2-ух средств от 1 000 руб. из категории (Лицо или уход за кожей рук и ног) ... Подробнее > https://mixit.ru/category/face/ ИЛИ https://mixit.ru/category/body/hands Акция не распространяется на товары с самовывозом и товары со скидками, не суммируется с другими акциями. < Скрыть
Подарок к заказу
Осталось: 8 дней
Показать код
******
При покупке 2-ух средств от 1 000 руб. из категории (Лицо или уход за кожей рук и ног) ... Подробнее > https://mixit.ru/category/face/ ИЛИ https://mixit.ru/category/body/hands < Скрыть
Подарок при покупке от 500р - Подарок: Oxygen Bubble Mask!
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Подарок при покупке от 500р. Подарок: Oxygen Bubble Mask. Акция не суммируется с другими ... Подробнее > акциями и не распространяется на товары со скидками и способ доставки самовывозом. < Скрыть
Похожие магазины
VICHY
iHerb
Летуаль
ИЛЬ ДЕ БОТЭ
THE BODY SHOP
Yves Rocher
NYX
Sephora
Gracy
MIXIT
Галерея Косметики
KIKO MILANO
COSMASI
Роскосметика
Kerastase
KrasotkaPro
Lancome
Созвездие Красоты

РИВ ГОШ

Каждая фанатка косметики знает о Rive Gauche. Здесь представлены все самые популярные мировые бренды. Вы можете получить секретный промокод Рив Гош для следующей покупки или взять подарок. Магазин всегда старается радовать своих покупателей.

 

Когда открыт первый магазин?

 

Интернет-магазин Рив Гош — это не только онлайн-магазин, но и большая розничная сеть по продаже косметики, духов, средств для ухода.


Screenshot_2.jpg

 

 

История создания этого бренда не так интересна. В 1995 году супружеская пара Лариса и Павел Карабань решили расширить свой бизнес и открыть парфюмерный магазин. Свой офис они расположили в Питере, там же открыто большое количество магазинов.

 

 

 

Название Rive Gauche несет самый стильный и гламурный квартал Франции. В честь него и назван бренд.


Screenshot_3.jpg

 

 

 

Что продает магазин?

 

 

Здесь легко найти:

  • мужской и женский парфюм;

  • декоративную косметику от сотен брендов;

  • все самые популярные уходовые средства;

  • косметику для ухода за волосами;

  • мужскую косметику.

Сеть Rive Gauche — дистрибьютор нескольких брендов:

  • Pupa.

  • Bourjois.

  • Masaki.

  • Max Factor.

  • Lee Stafford.

Некоторые товары этих брендов представлены эксклюзивно, например, лимитированные коллекции.

 

Еще у сети есть личный бренд косметики. Он выпускается под названием Eva Mosaic. Он пользуется популярностью не только в России, но и во многих странах СНГ.

 

 

Чем сеть отличается от других магазинов косметики?

 

У сети есть несколько преимуществ. Самое первое – это цены. Магазин уже давно на рынке, у него 200 торговых точек. Из-за больших объемов товаров они делают для своих покупателей более низкие цены, хорошие бонусы.

 

В Рив Гош онлайн-магазин выгодные условия доставки. Сделайте заказ всего на 1 тыс. рублей, чтобы не платить за отправку.

 

 

Кроме того, легко забрать покупку из магазина. Просто выберите адрес.

 

 

Если вы ищете сюрприз для своих близких, приобретите подарочную карту. Удобно, что можно заказать электронный вариант, выбрав при этом собственное оформление.


Screenshot_6.jpg

 

 

 

Рив Гош дает скидку в день рождения клиента. Акции, распродажи здесь проходят регулярно. Кроме этого, легко получить дисконтную карту.

 

 

 

Что дает бонусная карта?

 

Карты Рив Гош делятся по цветам и скидкам. После любой покупки от 300 RUB вы можете оформить бонусную карту.

 

В дальнейшем она даст вам до 5% бонусов. При помощи их вы сможете оплатить часть своих дальнейших покупок.

 

 

Если не будете тратить бонусы, а накопите 3 или 6 тыс. рублей, получите дополнительные скидки. Если на вашем счете соберется 10 тыс. рублей, сможете поменять карту на более выгодную.

 

 

Если вы постоянный клиент другой сети, у вас уже есть бонусная карта со скидкой от 15%, ее можно обменять на золотую дисконтку от Rive Gauche. Таким интересным предложением магазин привлекает к себе новых лояльных клиентов.


Screenshot_5.jpg

 

 

 

Стоит ли брать золотую карту Рив Гош и сколько процентов скидки вы получите? Бонусы здесь уже внушительные. Вы возвращаете уже до 25% бонусов с каждой покупки.

 

 

 

Обратите внимание, что карта не дает скидки в случае с товарами, на которые есть актуальные акции в Рив Гоше на сегодняшний день. Лучше использовать ее в тех случаях, когда нет дополнительных скидок.

 

 

Как получить промокод Рив Гош на первый интернет-заказ?

 

Если оформляете заказ на официальном сайте, воспользуйтесь еще и промокодом. Его копируют в особое поле корзины.

 

В Рив Гош купон на скидку получить не так уж просто. Обычно это секретные коды, которые выдают постоянным пользователям. Если вы не такой, у вас все еще остался шанс сэкономить.

 

 

Здесь, на этой странице, мы собираем выгодные сейчас скидки в Рив Гоше. Просто подберите подходящий код и скопируйте его в корзину при оформлении заказа.


3.jpg

 

 

 

Проверяйте обновления, узнавайте о скидках, бонусных программах, акциях и распродажах. Здесь есть предложения от сотен разных интернет-магазинов и сервисов. Каждый подберет для себя интересное, выгодное предложение.

 

 

 

Как получить кэшбэк?

 

На этой же странице есть и Рив Гош кэшбэк. Так называется дополнительная скидка, которая приходит к вам уже после оплаты заказа.

 

От вас требуется только зайти в магазин по специальной ссылке. Дальше покупайте обычным способом. После оплаты и получения заказа на ваш бонусный счет придет кэшбэк. Переведите деньги на карту, кошелек или мобильный телефон, и снова потратьте в магазине.

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина