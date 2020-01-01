Название Rive Gauche несет самый стильный и гламурный квартал Франции. В честь него и назван бренд.

История создания этого бренда не так интересна. В 1995 году супружеская пара Лариса и Павел Карабань решили расширить свой бизнес и открыть парфюмерный магазин. Свой офис они расположили в Питере, там же открыто большое количество магазинов.

Интернет-магазин Рив Гош — это не только онлайн-магазин, но и большая розничная сеть по продаже косметики, духов, средств для ухода.

Каждая фанатка косметики знает о Rive Gauche. Здесь представлены все самые популярные мировые бренды. Вы можете получить секретный промокод Рив Гош для следующей покупки или взять подарок. Магазин всегда старается радовать своих покупателей.

Сеть Rive Gauche — дистрибьютор нескольких брендов:

Pupa.



Bourjois.



Masaki.



Max Factor.



Lee Stafford.

Некоторые товары этих брендов представлены эксклюзивно, например, лимитированные коллекции.

Еще у сети есть личный бренд косметики. Он выпускается под названием Eva Mosaic. Он пользуется популярностью не только в России, но и во многих странах СНГ.

Чем сеть отличается от других магазинов косметики?

У сети есть несколько преимуществ. Самое первое – это цены. Магазин уже давно на рынке, у него 200 торговых точек. Из-за больших объемов товаров они делают для своих покупателей более низкие цены, хорошие бонусы.

В Рив Гош онлайн-магазин выгодные условия доставки. Сделайте заказ всего на 1 тыс. рублей, чтобы не платить за отправку.

Кроме того, легко забрать покупку из магазина. Просто выберите адрес.

Если вы ищете сюрприз для своих близких, приобретите подарочную карту. Удобно, что можно заказать электронный вариант, выбрав при этом собственное оформление.





Рив Гош дает скидку в день рождения клиента. Акции, распродажи здесь проходят регулярно. Кроме этого, легко получить дисконтную карту.

Что дает бонусная карта?

Карты Рив Гош делятся по цветам и скидкам. После любой покупки от 300 RUB вы можете оформить бонусную карту.

В дальнейшем она даст вам до 5% бонусов. При помощи их вы сможете оплатить часть своих дальнейших покупок.

Если не будете тратить бонусы, а накопите 3 или 6 тыс. рублей, получите дополнительные скидки. Если на вашем счете соберется 10 тыс. рублей, сможете поменять карту на более выгодную.

Если вы постоянный клиент другой сети, у вас уже есть бонусная карта со скидкой от 15%, ее можно обменять на золотую дисконтку от Rive Gauche. Таким интересным предложением магазин привлекает к себе новых лояльных клиентов.





Стоит ли брать золотую карту Рив Гош и сколько процентов скидки вы получите? Бонусы здесь уже внушительные. Вы возвращаете уже до 25% бонусов с каждой покупки.

Обратите внимание, что карта не дает скидки в случае с товарами, на которые есть актуальные акции в Рив Гоше на сегодняшний день. Лучше использовать ее в тех случаях, когда нет дополнительных скидок.

Как получить промокод Рив Гош на первый интернет-заказ?

Если оформляете заказ на официальном сайте, воспользуйтесь еще и промокодом. Его копируют в особое поле корзины.

В Рив Гош купон на скидку получить не так уж просто. Обычно это секретные коды, которые выдают постоянным пользователям. Если вы не такой, у вас все еще остался шанс сэкономить.

Здесь, на этой странице, мы собираем выгодные сейчас скидки в Рив Гоше. Просто подберите подходящий код и скопируйте его в корзину при оформлении заказа.





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Как получить кэшбэк?

На этой же странице есть и Рив Гош кэшбэк. Так называется дополнительная скидка, которая приходит к вам уже после оплаты заказа.

От вас требуется только зайти в магазин по специальной ссылке. Дальше покупайте обычным способом. После оплаты и получения заказа на ваш бонусный счет придет кэшбэк. Переведите деньги на карту, кошелек или мобильный телефон, и снова потратьте в магазине.