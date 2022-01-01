Промокоды Rocky-shop | Август 2022
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О компании
Rocky shop – интернет-магазин, где можно найти свыше 6000 позиций спортивных товаров от 50 мировых брендов. Здесь доступны как любительские, так и профессиональные вариации, отлично подходящие для соревнований любого уровня.
В каталоге представлены:
- Снарядные и боксерские перчатки
- Одежда, компрессионные штаны и шорты
- Манекены, груши, мешки
- Рашгарды, защита голени и др.
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