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Первые 9 месяцев друзья работали самостоятельно, без какой-либо прибыли. Только через год они взяли в штат своего первого сотрудника.

Компания открыта с 2005 года. У нее трое основателей: Михаил Дубински, Юрий Шар и Брендон Маккуин. Начальный капитал складывался из денег, которые Дубински заработал в закусочной McDonalds.

RoomGuru — сайт для поиска и бронирования отелей. Сервис сравнивает предложения сразу с нескольких ресурсов. Он просматривает онлайн-доски объявлений, анализирует официальные сайты гостиниц. Все это позволяет получить всю необходимую информацию и самые выгодные цены.

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Сеул. Столица Южной Кореи. Центр бизнеса и культуры;



Бангкок. Столица Таиланда. Объединяет в себе пляжный отдых, древние достопримечательности, разнообразие вечерних развлечений;



Лондон. Столица Великобритании. Город, полностью пропитанный английской культурой;



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