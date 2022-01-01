Совершать все привычные операции можно не только через мобильное приложение, но и при помощи Росбанк онлайн прямо на сайте. Достаточно войти в личный кабинет, чтобы получить возможность совершать переводы с карты на карту или через СБП, менять валюту, проверять свой кэшбэк и тратить бонусы, а также открывать вклады или оформлять новые продукты. В Росбанк онлайн можно создавать удобные шаблоны самых частых операций, чтобы экономить свое время. Также здесь можно получать и просматривать Спецпредложения – например, дополнительный кэшбэк от партнеров за совершение покупок в определенных магазинах.

Также интересна программа «Премьер будущее» - за 7 лет по данной программе можно накопить желаемый капитал на поставленные цели (образование детей, крупные покупки и др.). Страхователь может самостоятельно определить получателей страховой выплаты и сумму регулярного взноса, а к окончанию программы имеет 100%-ную гарантию выплаты своих целевых накоплений.

История банка начинается в 1993 году с создания АКБ «Независ…Особо стоит отметить программу «Контроль здоровья». Всего за 60 рублей в день можно в режиме 24/7 получать онлайн-поддержку врача общей практики, пройти комплексное медобследование за один день в одном месте, а также пройти один из двух видов генетических тестов на выявление наследственных предрасположенностей к различным заболеваниям.

Одной из самых востребованных по-прежнему остается кредитка «Можно ВСЁ», с бесплатным обслуживанием при тратах от 15 тысяч в месяц и снятием наличных без комиссии. Оформить кредитную карту Росбанк можно прямо на сайте – достаточно заполнить короткую онлайн-заявку.

История банка начинается в 1993 году с создания АКБ «Независимость». Свое текущее название организация получила в 1998 году после неоднократных реорганизаций. С 2003 года началось активное развитие сети филиалов Росбанка, и уже в 2005 году организации удалось стать лауреатом премии «Золотой банковский лев» в категории «Лидер в области потребительского кредитования». Сегодня Rosbank является элементом международного финансового холдинга Societe Generale, его филиалы открыты в 61 стране. За 2021 год Росбанк вошел в тройку наиболее надежных российских банков, согласно мнению издания Forbes. Организация работает как с частными лицами, так и с малым, средним и крупным бизнесом.

Доверять свои деньги и все финансовые операции стоит только проверенному банку с надежной репутацией. Сегодня к таким можно смело отнести Росбанк – один из лидеров банковского рынка стабильно демонстрирует высокие позиции.

Как и для чего использовать промокод Росбанк

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