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Росбанк: интернет-банк для тех, кто ценит надежность

Доверять свои деньги и все финансовые операции стоит только проверенному банку с надежной репутацией. Сегодня к таким можно смело отнести Росбанк – один из лидеров банковского рынка стабильно демонстрирует высокие позиции.

Об истории развития

История банка начинается в 1993 году с создания АКБ «Независимость». Свое текущее название организация получила в 1998 году после неоднократных реорганизаций. С 2003 года началось активное развитие сети филиалов Росбанка, и уже в 2005 году организации удалось стать лауреатом премии «Золотой банковский лев» в категории «Лидер в области потребительского кредитования». Сегодня Rosbank является элементом международного финансового холдинга Societe Generale, его филиалы открыты в 61 стране. За 2021 год Росбанк вошел в тройку наиболее надежных российских банков, согласно мнению издания Forbes. Организация работает как с частными лицами, так и с малым, средним и крупным бизнесом.

Среди ассортимента предлагаемых услуг можно выделить следующие:

  • Дебетовая, кредитная и зарплатная карта (в том числе, и карта МИР)
  • Вклады и сбережения
  • Оформление ипотеки (в том числе, семейная ипотека на вторичное жилье)
  • Кредит наличными, авто- и потребительский кредит
  • Инвестиции и страхование

Росбанк вклады физических лиц на сегодня

Одной из самых востребованных по-прежнему остается кредитка «Можно ВСЁ», с бесплатным обслуживанием при тратах от 15 тысяч в месяц и снятием наличных без комиссии. Оформить кредитную карту Росбанк можно прямо на сайте – достаточно заполнить короткую онлайн-заявку.

Страхование от Росбанка

Помимо возможности оформить в Росбанк кредит наличными онлайн, клиенты высоко ценят широкий выбор страховых услуг. Сегодня компания предлагает около 20 страховых программ на любой случай:

  • Банковские карты и средства на счетах
  • Имущество (движимое и недвижимое)
  • Жизнь и здоровье
  • Ипотечное страхование
  • Страхование путешествий

История банка начинается в 1993 году с создания АКБ «Независ…Особо стоит отметить программу «Контроль здоровья». Всего за 60 рублей в день можно в режиме 24/7 получать онлайн-поддержку врача общей практики, пройти комплексное медобследование за один день в одном месте, а также пройти один из двух видов генетических тестов на выявление наследственных предрасположенностей к различным заболеваниям. 

Также интересна программа «Премьер будущее» - за 7 лет по данной программе можно накопить желаемый капитал на поставленные цели (образование детей, крупные покупки и др.). Страхователь может самостоятельно определить получателей страховой выплаты и сумму регулярного взноса, а к окончанию программы имеет 100%-ную гарантию выплаты своих целевых накоплений.

Росбанк онлайн – ваш удобный функционал

Совершать все привычные операции можно не только через мобильное приложение, но и при помощи Росбанк онлайн прямо на сайте. Достаточно войти в личный кабинет, чтобы получить возможность совершать переводы с карты на карту или через СБП, менять валюту, проверять свой кэшбэк и тратить бонусы, а также открывать вклады или оформлять новые продукты. В Росбанк онлайн можно создавать удобные шаблоны самых частых операций, чтобы экономить свое время. Также здесь можно получать и просматривать Спецпредложения – например, дополнительный кэшбэк от партнеров за совершение покупок в определенных магазинах.

Как и для чего использовать промокод Росбанк

Чтобы при оформлении любой из банковских услуг получить самую низкую ставку или самые выгодные условия, используйте актуальный купон Росбанк. Подобрать подобный промокод можно на специальном сервисе BeriBuy – здесь же вас ждут купоны для других банков и множества интернет-магазинов. Они удобно разбиты по разделам и обновляются каждый день. Использовать подобные комбинации несложно: достаточно выбрать на сервисе BeriBuy самый выгодный промокод (здесь публикуются только актуальные купоны), и указать его в специальной строке, которую содержит онлайн-заявка на сайте Росбанка. Пользоваться подобными промокодами можно при каждой новой заявке на банковский продукт, будь то карта с кэшбэком или же вклады физических лиц на сегодня в Росбанк.

Росбанк купон

Планируя в Росбанк заказать дебетовую карту онлайн с доставкой или же оформлять вклады для пенсионеров, потратьте пару минут, чтобы заглянуть на сайт BeriBuy и подобрать выгодный купон на скидку. Не упускайте шанс получить самые льготные условия на любой банковский продукт, не выходя из дома!

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