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Интернет-провайдер Ростелеком: партнер, проверенный временем

Без интернета и выхода в социальные сети сложно представить современную жизнь: мы подключаем его не только в квартире или на мобильном устройстве, многие проводят интернет на дачу, чтобы всегда оставаться на связи. Благодаря крупнейшему российскому провайдеру Ростелеком подключение интернета в квартиру или в любом другом месте не составит труда – достаточно оформить заявку прямо на сайте!

О компании и главных достижениях

Ростелеком является крупнейшим в России провайдером популярных цифровых решений. Государственное предприятие было создано в 1992 году и уже через два года успешно получило лицензию на услуги связи. В 2006 году фирма получила соответствующие сертификаты и стала магистральным провайдером интернета, после чего началось активное развитие и освоение новейших технологий.

Сегодня пользователи компании отмечают следующие преимущества:

  • Максимальная скорость – даже больше 1Гбит/с, в зависимости от региона
  • Стабильное соединение за счет того, что оптоволокно прокладывается под землей, оно защищено от повреждения вандалами или погодного влияния
  • Передовые технологии передачи данных и поддержка пользователей через сайт в режиме 24/7
  • Выбор среди большого количества тарифов (разница в скорости, в пакетном подключении и др.)

Ростелеком подключение интернета в квартиру

Компания неоднократно отличалась своими достижениями, наградами и высокими результатами:

  • Фирма заняла место в топ-10 работодателей России и стала лучшим работодателем в телекоммуникационной сфере (2022 год)
  • В 2021 году – запуск услуги «Аналитика речи» с автоматическим распознаванием речи при помощи искусственного интеллекта
  • 2020 год – получение сертификата Национального рейтинга прозрачности закупок в номинации «Гарантированная прозрачность»
  • 2019 год – успешный запуск новейшей технологии М2М Контроль для дистанционного управления СИМ-картами в устройствах

Чем отличаются разные пакеты интернета

На сайте Ростелеком на домашний интернет и ТВ тарифы представлены в большом ассортименте. Чтобы сделать правильный выбор, обязательно обратите внимание на ключевые различия. Прежде всего, это скорость интернета – одних устроит 500 Мбит/с, другим интереснее получить от 800 Мбит/с. Также в пакет могут входить дополнительные услуги: например, определенное количество каналов от интерактивного ТВ Wink, партнера компании, либо доступ к сериалам и фильмам. Некоторые пакеты также предусматривают добавление мобильной связи или различных игровых бонусов от Фогейм, VK Play, Wargaming и др. А еще нередко можно встретить от Ростелеком акции при подключении на интернет и телевидение – например, 30 дней пользования пакетом в подарок. Еще больше бонусов при подключении может дать актуальный купон Ростелеком, который необходимо использовать перед оплатой – о нем мы рассказываем чуть ниже.

Промокод Ростелеком – секрет вашей экономии

Планируя провести беспроводной интернет, не нужно ждать выгодной акции и отслеживать, когда будут наиболее выгодные скидки на интернет. На сайте проверенного агрегатора BeriBuy вас уже ждет актуальная подборка промокодов, при помощи которых самые низкие цены можно получить в любой момент. Промокод – это особая комбинация символов с ограниченным периодом действия. Она помогает пользователям приятно экономить, а компаниям – получать больше лояльных клиентов.

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