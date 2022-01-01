На сайте Ростелеком на домашний интернет и ТВ тарифы представлены в большом ассортименте. Чтобы сделать правильный выбор, обязательно обратите внимание на ключевые различия. Прежде всего, это скорость интернета – одних устроит 500 Мбит/с, другим интереснее получить от 800 Мбит/с. Также в пакет могут входить дополнительные услуги: например, определенное количество каналов от интерактивного ТВ Wink, партнера компании, либо доступ к сериалам и фильмам. Некоторые пакеты также предусматривают добавление мобильной связи или различных игровых бонусов от Фогейм, VK Play, Wargaming и др. А еще нередко можно встретить от Ростелеком акции при подключении на интернет и телевидение – например, 30 дней пользования пакетом в подарок. Еще больше бонусов при подключении может дать актуальный купон Ростелеком, который необходимо использовать перед оплатой – о нем мы рассказываем чуть ниже.

Ростелеком является крупнейшим в России провайдером популярных цифровых решений. Государственное предприятие было создано в 1992 году и уже через два года успешно получило лицензию на услуги связи. В 2006 году фирма получила соответствующие сертификаты и стала магистральным провайдером интернета, после чего началось активное развитие и освоение новейших технологий.

Без интернета и выхода в социальные сети сложно представить современную жизнь: мы подключаем его не только в квартире или на мобильном устройстве, многие проводят интернет на дачу, чтобы всегда оставаться на связи. Благодаря крупнейшему российскому провайдеру Ростелеком подключение интернета в квартиру или в любом другом месте не составит труда – достаточно оформить заявку прямо на сайте!

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