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Марка основана в 1884 году в немецком городе Оффенбах. Сначала она делала письменные и туалетные принадлежности.

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