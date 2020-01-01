Австралийская марка Roxy создала специально для молодых и энергичных девушек уникальную спортивную продукцию, соединяющая в себе женскую повседневную одежду и одежду для экстремальных видов спорта, таких как сноубординг, серфинг, виндсерфинг. Ее главное отличие от других брендов, это удобство и высокое качество материалов. Каждая горнолыжная одежда бренда, а это костюмы и куртки, максимально продуманы для комфортного активного образа жизни.

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