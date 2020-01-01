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Промокоды Roxy | Ноябрь 2020

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Об интернет-магазине ROXY

Австралийская марка Roxy создала специально для молодых и энергичных девушек уникальную спортивную продукцию, соединяющая в себе женскую повседневную одежду и одежду для экстремальных видов спорта, таких как сноубординг, серфинг, виндсерфинг. Ее главное отличие от других брендов, это удобство и высокое качество материалов. Каждая горнолыжная одежда бренда, а это костюмы и куртки, максимально продуманы для комфортного активного образа жизни.

 

Любой промокод Roxy.ru, несет в себе какой-то бонус, не обязательно скидку, там может быть и бесплатная доставка, либо даже подарок. Чтобы получить бонус от интернет-магазина, нужно вставить промокод Рокси в специальное поле при оформлении заказа.

 

На БериБай Вы найдете всегда выгодные акции и будете в курсе выгодных событий, как: Киберпонедельник и Черная пятница в Roxy (Black Friday).

 

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