Промокоды Роял Канин (Royal Canin) | Апрель 2021
Роял Канин: интернет-магазин для ваших питомцев
Четвероногим друзьям для поддержания крепкого здоровья важно подбирать качественный корм. Особенно, если животное имеет проблемы с желудком или почками. Безопасные корма для кошек и собак выпускает компания Royal Canin, в интернет-магазине которой доступен широкий ассортимент сухого и влажного питания по оптимальной стоимости.
История компании
Компания Роял Канин создана в 1968 году во Франции ветеринарным врачом Жаном Катари. В 2002 году фирма влилась в состав группы Masterfood. Основная деятельность – производство кормов как базовых, так и для животных с особенностями – от пожилого возраста до склонности к аллергии или длинной шерсти, за которой требуется особый уход.
В ассортименте магазина имеются:
- Сухие и влажные корма для кошек и котят
- Сухие и влажные корма для щенков и собак
- Ветеринарные корма для животных с особенностями
Чем интересен промокод Royal Canin
Экономия на заказе кормов вполне реальна, если подобрать для Роял Канин промокод – такая буквенно-цифровая комбинация может дать скидку, бесплатную доставку или возможность получить секретные предложения. При помощи промокода в интернет-магазине Royal Canin для собак и кошек со скидками можно купить любой корм – достаточно копировать код непосредственно перед заказом и проверить его актуальность. Надежнее всего искать купон на скидку на безопасных площадках-агрегаторах (к примеру, на БериБай).
Удобная подписка на корм
Чтобы не заказывать каждый раз очередную порцию питания для своего питомца, в магазине существует постоянно действующая акция «подписка на корм». Прямо на сайте достаточно выбрать корм и периодичность доставки, после чего вы будете получать заказ в автоматическом режиме и получать скидку 10%. График и другие детали доставки можно изменять в любое время при необходимости. С такой функцией не требуется распродажа – покупатели и так получают отличную выгоду как финансов, так и времени.
С интернет-магазином Роял Канин четвероногие друзья будут в отличном состоянии здоровья, а их владельцы, использующие промокоды, неплохо сэкономят на покупках первоклассного корма для своих питомцев.
Показать полностью >