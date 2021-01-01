Четвероногим друзьям для поддержания крепкого здоровья важно подбирать качественный корм. Особенно, если животное имеет проблемы с желудком или почками. Безопасные корма для кошек и собак выпускает компания Royal Canin, в интернет-магазине которой доступен широкий ассортимент сухого и влажного питания по оптимальной стоимости.

История компании

Компания Роял Канин создана в 1968 году во Франции ветеринарным врачом Жаном Катари. В 2002 году фирма влилась в состав группы Masterfood. Основная деятельность – производство кормов как базовых, так и для животных с особенностями – от пожилого возраста до склонности к аллергии или длинной шерсти, за которой требуется особый уход.

В ассортименте магазина имеются:

Сухие и влажные корма для кошек и котят

Сухие и влажные корма для щенков и собак

Ветеринарные корма для животных с особенностями

Чем интересен промокод Royal Canin

Экономия на заказе кормов вполне реальна, если подобрать для Роял Канин промокод – такая буквенно-цифровая комбинация может дать скидку, бесплатную доставку или возможность получить секретные предложения. При помощи промокода в интернет-магазине Royal Canin для собак и кошек со скидками можно купить любой корм – достаточно копировать код непосредственно перед заказом и проверить его актуальность. Надежнее всего искать купон на скидку на безопасных площадках-агрегаторах (к примеру, на БериБай).