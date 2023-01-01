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О магазине
Косметика Royal samples реализовала свыше 500 000 различных боксов от более 2000 популярных отечественных и зарубежных производителей. Ассортимент средств предназначен для любого возраста, типа кожи и т.д.
Особенности компании:
- Низкая стоимость наборов
- Регулярные акции и купон на скидку
- Доставка по РФ и Белоруссии
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