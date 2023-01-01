Открыть 120 дней на ЛЮБЫЕ покупки по кредитной карте #120наВСЁ Плюс Показать скидку

Росбанк дарит своим клиентам особые преимущества с кредитной картой #120наВСЁ Плюс: льготный ... Подробнее > период 120 дней на покупки, оформление без подтверждения дохода и только по паспорту, лимит до 150 000 рублей. А еще - снятие наличных и переводы с карты на карту без комиссии до 50 000 рублей в месяц, повышенный кешбэк до 5% + 1% на все покупки (максимальная сумма кэшбека — 10 000 рублей в месяц). Оставьте заявку на свою карту по ссылке на сайте. Скрыть