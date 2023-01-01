Промокоды Банк Русский Стандарт | Сентябрь 2023
Банк Русский Стандарт – качество, проверенное временем
Получить финансовую уверенность в завтрашнем дне и денежную поддержку можно в проверенном и известном месте – РСБ. Интернет-банк предоставляет каждому клиенту высокое качество обслуживания, индивидуальный подход и гарантии.
Об организации
Компания была основана в 1999 году высококлассными специалистами российской финансовой сферы. Благодаря высоким требованиям управления и грамотной стратегии развития, фирма считается одним из финансовых институтов федерального значения: по всей территории РФ расположено свыше 150 представительств, около 30 млн. клиентов среди частных и юридических лиц, а также гибкая программа поддержки бизнеса в области торгового эквайринга.
Банк Русский Стандарт – кредитная карта на исполнение мечты
Основная деятельность направлена на предоставление кредитных продуктов в Банк Русский Стандарт: кредит наличными, дебетовые карты и других продуктов. Но ключевая особенность – кредитная карта: оформить онлайн можно всего в несколько кликов, а получить уже через несколько дней по всей России. Совершайте и оплачивайте любые покупки с льготным периодом до 130 дней без %, получайте до 70% кэшбека в магазинах-партнерах, а еще путешествуйте, покупая авиа и ж\д билеты, номера в гостиницах с кэшбеком до 6%.
Плюсы для клиента:
- Режим работы 24/7 круглый год
- Прозрачные условия на все продукты
- Для постоянных клиентов особые привилегии
- Широкий ассортимент услуг
- Промокоды на эксклюзивные условия
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