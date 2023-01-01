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Промокоды Русь | Февраль 2023

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О сервисе

Клиенты могут получить в сервисе Русь множество услуг – туроператор предлагает экскурсионные туры в 300 разных направлениях, автобусные туры по достопримечательностям: более 100 памятников, 30 соборов и 80 церквей, 70 музеев и не только.

Главные преимущества:

  • Размещение в отелях
  • Питание и высокий уровень обслуживания
  • Безопасные и комфортные перевозки

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