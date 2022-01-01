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О компании
РУМИКОМ - интернет-магазин Xiaomi, фирма выступает официальным партнером бренда и представляет полный ассортимент: от смартфонов до телевизоров, мелкой бытовой техники и товаров для красоты.
Преимущества для покупателей очевидны:
- Возможность покупки в кредит и в рассрочку
- Скидки до 20% по программе лояльности
- Возврат до 5% от суммы покупок в виде кэшбэка
- Огромный и постоянно пополняемый каталог
Для чего пригодится промокод Ru-mi.com
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