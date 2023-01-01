Промокоды Рубль.ру | Ноябрь 2023
Рубль ру – займ на карту легко и быстро по промокоду
Выбирая услуги кредитования, очень важно обратиться в проверенную МФО с отзывами реальных клиентов и высоким уровнем обслуживания, как МКК Рубль ру. Для получения суммы потребуется минимум времени и документов, договор заключается полностью online, а по промокоду предоставляются самые гибкие условия.
Об организации
В Rubl ru займ соответствует всем требованиям регламента Банка России. Фирма состоит в государственном реестре МФО, что гарантирует качество сервиса. А самое главное – привилегии при повторном обращении, применив дополнительно промокод: увеличение лимита, уменьшение % ставки и т.д.
Основные плюсы на микрозайм Рубль ру:
- Доступно до 100 000 руб. на срок до 51 недели
- Одобрение с любой кредитной историей
- Прием заявок 24/7
Зачем нужны промокоды Рубль ру
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