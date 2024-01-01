Ничто так не сближает, как чашка чая с традиционным русским пирогом. Но в современном мире сложно найти время для того, чтобы заниматься выпечкой, это долгий и кропотливый процесс. Возникает вопрос, где заказать самые вкусные пироги, как у мамы или бабушки? Для этого есть интернет-магазин Русские Пироги.

О компании и ассортименте

Фирма известна тем, что производит русские пироги на заказ с доставкой прямо из печи. У нее широкий ассортимент, где каждый найдет то, что любит. На сайте вы найдете фуршетные пирожки, кулебяку с разными начинками, именной сладкий пирог и даже сеты из пирогов.

Бренд осуществляет заказы русских пирогов с доставкой по Москве и Московской области быстро и бережно. Он сертифицирован Международной системой пищевой безопасности — ХАССП, поэтому клиенты могут доверять качеству товара.

Вы можете купить Русские Пироги с доставкой по выгодным ценам. Клиентам не надо оплачивать услуги посредников: продукция выпекается на своем производстве. Для создания идеального теста используются только натуральные продукты, без добавления химии, а для начинок — свежие фрукты и ягоды.

Преимущества: