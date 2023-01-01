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Промокоды Русские Семена | Февраль 2023

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Ruscemena.ru: интернет-магазин для садоводов и дачников

Овощи и цветы, газонная трава декоративные растения – готовьтесь к дачному сезону заранее вместе с этим онлайн-маркетом.

О компании

Русские Семена - интернет-магазин, семена почтой в котором можно заказать с быстрым получением. Также в каталоге представлены сажены и сопутствующая продукция для огородников и садоводов.

Отметим ряд преимуществ:

  • Наличие собственного склада и колл-центра
  • Возможность доставки курьером или СДЭК
  • Огромный ассортимент и регулярные акции

Ruscemena.ru интернет-магазин

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