Промокоды S-Shina | Ноябрь 2020
S-Shina: интернет-магазин шин и дисков
Начав работу в 2000 году, интернет-магазин S-shina.ru вот уже 20 лет активно занимается оптово-розничной продажей шин и дисков для множества марок автомобилей. Свою деятельность изначально магазин начинал со специализации исключительно на марках Volkswagen и AUDI, постепенно расширив ассортимент даже до продукции для джипов 4х4, коммерческих грузовиков и микроавтобусов.
Широкий ассортимент для каждого автовладельца
Интернет-магазин S-shina позволяет полностью укомплектовать автомобиль любой марки дисками, шинами и необходимыми комплектующими. На сайте созданы специальные обзоры и тесты, которые помогут покупателю определиться с выбором дисков или резины для своего авто. В широком и постоянно обновляемом каталоге можно заказать с доставкой в любую точку:
- Летние, зимние и всесезонные шины популярных брендов;
- Мотошины от импортных производителей;
- Кованые, литые и штампованные диски;
- Сопутствующие товары (запчасти, шинная косметика и др);
- В шинных центрах – услуги по хранению шин.
Для чего можно использовать промокод S-Shina
Приобретая качественные диски или шины, любому покупателю будет приятно сэкономить. Помочь в этом может сервис БериБай – в его каталоге можно найти специальный купон S-Shina. Указанный в нем код нужно ввести при оформлении заказа, чтобы получить скидку, подарок или особые условия доставки.
БериБай также позволяет с любого заказа в S-Shina.ru интернет-магазине шин получать денежный кэшбэк. Просто перейдите по ссылке из БериБай к оформлению заказа в интернет-магазине, и через указанный период сумма кэшбэка вернется вам на внутренний баланс.
Чем магазин радует своих покупателей
Помимо неизменно высокого качества представленной продукции, магазин S-Shina регулярно проводит для покупателей выгодные распродажи. Также на сайте можно найти специально выделенный раздел «акции» - здесь собраны все действующие акции и скидки S-Shina. Из действующих сегодня предложений – шиномонтаж в подарок при покупке комплекта шин, бесплатная дневная доставка по Москве, а также приятные скидки на сезонное хранение колес в шинных центрах магазина S-Shina.
В сочетании с вышеупомянутыми промокодами и кэшбэком ваша онлайн-покупка качественной резины или оригинальных литых дисков в магазине S-Shina будет действительно выгодной со всех точек зрения!
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