Начав работу в 2000 году, интернет-магазин S-shina.ru вот уже 20 лет активно занимается оптово-розничной продажей шин и дисков для множества марок автомобилей. Свою деятельность изначально магазин начинал со специализации исключительно на марках Volkswagen и AUDI, постепенно расширив ассортимент даже до продукции для джипов 4х4, коммерческих грузовиков и микроавтобусов.





Широкий ассортимент для каждого автовладельца

Интернет-магазин S-shina позволяет полностью укомплектовать автомобиль любой марки дисками, шинами и необходимыми комплектующими. На сайте созданы специальные обзоры и тесты, которые помогут покупателю определиться с выбором дисков или резины для своего авто. В широком и постоянно обновляемом каталоге можно заказать с доставкой в любую точку:

Летние, зимние и всесезонные шины популярных брендов;



Мотошины от импортных производителей;



Кованые, литые и штампованные диски;



Сопутствующие товары (запчасти, шинная косметика и др);



В шинных центрах – услуги по хранению шин.





Для чего можно использовать промокод S-Shina

Приобретая качественные диски или шины, любому покупателю будет приятно сэкономить. Помочь в этом может сервис БериБай – в его каталоге можно найти специальный купон S-Shina. Указанный в нем код нужно ввести при оформлении заказа, чтобы получить скидку, подарок или особые условия доставки.

БериБай также позволяет с любого заказа в S-Shina.ru интернет-магазине шин получать денежный кэшбэк. Просто перейдите по ссылке из БериБай к оформлению заказа в интернет-магазине, и через указанный период сумма кэшбэка вернется вам на внутренний баланс.