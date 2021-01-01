Промокоды Саламандер (Salamander) | Август 2021
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Бесплатная доставка курьером, в пункт выдачи или постамат по Москве в пределах МКАД и ... Подробнее > Санкт-Петербургу. В случае частичного или полного не выкупа заказа, доставка так же не оплачивается. Акция действует на 1 стандартный заказ до 4 пар. < Скрыть
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Дополнительная скидка 5% на покупку из новой коллекции обуви и сумки стоимостью каждой единицы ... Подробнее > от 2999 рублей (товар на белом ценнике) Скидка по промокоду суммируется со скидкой по бонусной программе. Скидка по промокоду не суммируется с другими скидками и акциями. < Скрыть
Суммируется с акциями, но общий размер всех скидок не может превышать 60% от первоначальной ... Подробнее > стоимости товара. < Скрыть
В том случае, если в заказе несколько товаров, скидка распределяется на все товары ... Подробнее > пропорционально их стоимости. Скидка рассчитывается от действующей цены товара. Акция проводится в интернет-магазине rieker-online.ru. В период действия Акции при онлайн оплате картой на сайте < Скрыть
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