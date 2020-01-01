Промокод Samsonite | Ноябрь 2020
Интернет-магазин Samsonite
Samsonite – это бренд с вековой историей. Основатель этой компании впервые предложил миру использовать для переноса багажа не устаревшие сундуки, а более легкие и прочные чемоданы. И сегодня компания держит марку. Многие последние разработки в области аксессуаров для путешественников принадлежат именно Samsonite.
В ассортименте магазина входят:
- Дорожные косметички.
- Складные сумки.
- Чехлы для одежды.
- Зонты.
- Классические сумки.
- Рюкзаки.
- Портфели.
- Портпледы.
- Сумки для ноутбука.
- Замки, весы, адресные бирки.
Есть товары не только для взрослых, но и для детей. Здесь представлен большой выбор чемоданов, рюкзаков и пеналов для малышей разных возрастов.
Скидки и промокоды Samsonite
Чемоданы Samsonite редко появляются в дисконтных интернет-магазинах. Их сложно найти и в аутлетах. Как правило, производитель не распродает старые коллекции на сторонних ресурсах. Все же, можно найти способ приобрести товары из этого магазина несколько дешевле.
Самый первый вариант – это акции и распродажи самого сайта. Обычно их делают в рамках глобальных событий. Сравнительно недавно магазин начал проводить КиберПонедельник и Черную Пятницу.
Еще один способ сэкономить – это промокод Самсонайт. Он может дать скидку в несколько процентов на определённые товары или целые категории. Код нужно вводить при оформлении заказа в самой корзине.
Как правило, количество товаров со скидками по акциям и промокодам ограничено. Самое интересное раскупают в первую очередь. Если вы узнаете о распродаже слишком поздно, то, возможно, не успеете приобрести нужную вам вещь. Чтобы всегда первыми узнавать о новых предложениях магазина, зарегистрируетесь на БериБай.
Помимо купонов, здесь же можно получить и кэшбэк, еще и совместив его со скидками или промокодами. Сервис возвращает вам несколько процентов от заказа в виде реальных денег. Как только вы накопите на бонусном счете 200 рублей, сможете вывести их на карту, электронный кошелек или баланс мобильного телефона.
Чтобы получить кэшбэк, нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сервисе, а после зайти в магазин по специальной ссылке. Она находится в верхней части страницы. Дальше остается только оформить и оплатить заказ. Деньги придут на бонусный счет после получения товара.
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