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Промокод Samsonite | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин Samsonite

Samsonite – это бренд с вековой историей. Основатель этой компании впервые предложил миру использовать для переноса багажа не устаревшие сундуки, а более легкие и прочные чемоданы. И сегодня компания держит марку. Многие последние разработки в области аксессуаров для путешественников принадлежат именно Samsonite.

 

В ассортименте магазина входят:

 

  • Дорожные косметички.

  • Складные сумки.

  • Чехлы для одежды.

  • Зонты.

  • Классические сумки.

  • Рюкзаки.

  • Портфели.

  • Портпледы.

  • Сумки для ноутбука.

  • Замки, весы, адресные бирки.

Есть товары не только для взрослых, но и для детей. Здесь представлен большой выбор чемоданов, рюкзаков и пеналов для малышей разных возрастов.

 

Скидки и промокоды Samsonite

 

Чемоданы Samsonite редко появляются в дисконтных интернет-магазинах. Их сложно найти и в аутлетах. Как правило, производитель не распродает старые коллекции на сторонних ресурсах. Все же, можно найти способ приобрести товары из этого магазина несколько дешевле.

 

Самый первый вариант – это акции и распродажи самого сайта. Обычно их делают в рамках глобальных событий. Сравнительно недавно магазин начал проводить КиберПонедельник и Черную Пятницу.

 

 

Еще один способ сэкономить – это промокод Самсонайт. Он может дать скидку в несколько процентов на определённые товары или целые категории. Код нужно вводить при оформлении заказа в самой корзине.

 

 

Как правило, количество товаров со скидками по акциям и промокодам ограничено. Самое интересное раскупают в первую очередь. Если вы узнаете о распродаже слишком поздно, то, возможно, не успеете приобрести нужную вам вещь. Чтобы всегда первыми узнавать о новых предложениях магазина, зарегистрируетесь на БериБай.

 

 

Помимо купонов, здесь же можно получить и кэшбэк, еще и совместив его со скидками или промокодами. Сервис возвращает вам несколько процентов от заказа в виде реальных денег. Как только вы накопите на бонусном счете 200 рублей, сможете вывести их на карту, электронный кошелек или баланс мобильного телефона.

 

 

Чтобы получить кэшбэк, нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сервисе, а после зайти в магазин по специальной ссылке. Она находится в верхней части страницы. Дальше остается только оформить и оплатить заказ. Деньги придут на бонусный счет после получения товара.

 

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