Samsonite – это бренд с вековой историей. Основатель этой компании впервые предложил миру использовать для переноса багажа не устаревшие сундуки, а более легкие и прочные чемоданы. И сегодня компания держит марку. Многие последние разработки в области аксессуаров для путешественников принадлежат именно Samsonite.

Дорожные косметички.



Складные сумки.



Чехлы для одежды.



Зонты.



Классические сумки.



Рюкзаки.



Портфели.



Портпледы.



Сумки для ноутбука.



Замки, весы, адресные бирки.

Есть товары не только для взрослых, но и для детей. Здесь представлен большой выбор чемоданов, рюкзаков и пеналов для малышей разных возрастов.

Скидки и промокоды Samsonite

Чемоданы Samsonite редко появляются в дисконтных интернет-магазинах. Их сложно найти и в аутлетах. Как правило, производитель не распродает старые коллекции на сторонних ресурсах. Все же, можно найти способ приобрести товары из этого магазина несколько дешевле.

Самый первый вариант – это акции и распродажи самого сайта. Обычно их делают в рамках глобальных событий. Сравнительно недавно магазин начал проводить КиберПонедельник и Черную Пятницу.

Еще один способ сэкономить – это промокод Самсонайт. Он может дать скидку в несколько процентов на определённые товары или целые категории. Код нужно вводить при оформлении заказа в самой корзине.

Как правило, количество товаров со скидками по акциям и промокодам ограничено. Самое интересное раскупают в первую очередь. Если вы узнаете о распродаже слишком поздно, то, возможно, не успеете приобрести нужную вам вещь. Чтобы всегда первыми узнавать о новых предложениях магазина, зарегистрируетесь на БериБай.

Помимо купонов, здесь же можно получить и кэшбэк, еще и совместив его со скидками или промокодами. Сервис возвращает вам несколько процентов от заказа в виде реальных денег. Как только вы накопите на бонусном счете 200 рублей, сможете вывести их на карту, электронный кошелек или баланс мобильного телефона.

Чтобы получить кэшбэк, нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сервисе, а после зайти в магазин по специальной ссылке. Она находится в верхней части страницы. Дальше остается только оформить и оплатить заказ. Деньги придут на бонусный счет после получения товара.