Находитесь в поиске мебели, аксессуаров и техники для вашей ванной комнаты? Обращайтесь в интернет-магазин сантехники SanOK. Здесь представлен широкий ассортимент оборудования для санузла, доступного как в розницу, так и оптом.

О компании

SanOK — онлайн-магазин, специализирующийся на сантехническом оборудовании с 2003 года. Он имеет широкий ассортимент товаров от известных производителей, таких как Kopfgescheit, Ksitex и Sanela. Также фирма является официальным дилером популярных марок Oceanus, Jika и Nersant. Товары отличаются высоким качеством и стильным дизайном, подтвержденным сертификатами.

СанОK сантехника — это сайт, который предлагает более 45 тысяч позиций и более 200 брендов: выбор на любой случай. Например, сидушка на унитаз, унитаз компакт, писсуары и не только.

Преимущества: