Если вам хочется обладать проверенной картой, которая пригодится в любых денежных вопросах и при этом будет выгодной, ваш выбор - Сбер дебетовая карта. Проверенный временем партнер предлагает только надежные и выгодные финансовые продукты.

О банке и истории

ПАО Сбербанк основан в 1991 году и сегодня является крупнейшим универсальным банком России и Восточной Европы. Учредителем является Центральный банк Российской Федерации. На 50% банк находится во владении Фонда национального благосостояния России, а вторая половина акций - в публичном обращении. Услугами этой организации пользуется 87% жителей России. Банк работает как с физическими, так и с юридическими лицами и корпоративными клиентами (льготное кредитование, обслуживание депозитных заработных карт, проектное, торговое, экспортное финансирование и др.). После ребрендинга в 2020 году организация стала носить новое название – СБЕР.

В ассортименте компании на сегодняшний день представлены следующие услуги:

Кредиты и кредитные карты

Ипотека, сбережения, рефинансирование

Накопительные, пенсионные, сберегательные, социальные вклады

Страхование, денежные переводы, услуги брокеров

Дебетовые карты, зарплатные, Сберкарта молодежная

Какая услуга наиболее востребована

Самой популярной на сегодняшний день является дебетовая карта Сбербанка с бесплатным обслуживанием. Ее можно использовать, как вариант на все случаи жизни – при тратах всего от 5000р в месяц обслуживание будет бесплатным, а в иных случаях – всего 150 рублей ежемесячно. До 50 тысяч получится переводить без комиссии на другие карты Сбербанка, а снятие наличных без комиссии доступно в размере до 150 тысяч в банкоматах Сбербанка в день. Заказать Сберкарту МИР через интернет бесплатно займет не больше пары минут – достаточно просто заполнить короткую онлайн-заявку.

Если же вам нет 21 года, доступна сберкарта МИР дебетовая «Молодежная». Ее стоимость обслуживания составляет всего 40 рублей в месяц, а если получать на карту пенсию или стипендию, либо при тратах от 5000р – бесплатно. Условия по переводу и снятию средств такие же, дополнительно обладатели Молодежного продукта получают повышенные бонусы до 5% на выбор – за супермаркеты, такси, рестораны и не только.