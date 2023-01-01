Промокоды Сбербанк | Февраль 2023
Промокоды Сбербанк: надежный партнер в финансовых вопросах
Если вам хочется обладать проверенной картой, которая пригодится в любых денежных вопросах и при этом будет выгодной, ваш выбор - Сбер дебетовая карта. Проверенный временем партнер предлагает только надежные и выгодные финансовые продукты.
О банке и истории
ПАО Сбербанк основан в 1991 году и сегодня является крупнейшим универсальным банком России и Восточной Европы. Учредителем является Центральный банк Российской Федерации. На 50% банк находится во владении Фонда национального благосостояния России, а вторая половина акций - в публичном обращении. Услугами этой организации пользуется 87% жителей России. Банк работает как с физическими, так и с юридическими лицами и корпоративными клиентами (льготное кредитование, обслуживание депозитных заработных карт, проектное, торговое, экспортное финансирование и др.). После ребрендинга в 2020 году организация стала носить новое название – СБЕР.
В ассортименте компании на сегодняшний день представлены следующие услуги:
- Кредиты и кредитные карты
- Ипотека, сбережения, рефинансирование
- Накопительные, пенсионные, сберегательные, социальные вклады
- Страхование, денежные переводы, услуги брокеров
- Дебетовые карты, зарплатные, Сберкарта молодежная
Какая услуга наиболее востребована
Самой популярной на сегодняшний день является дебетовая карта Сбербанка с бесплатным обслуживанием. Ее можно использовать, как вариант на все случаи жизни – при тратах всего от 5000р в месяц обслуживание будет бесплатным, а в иных случаях – всего 150 рублей ежемесячно. До 50 тысяч получится переводить без комиссии на другие карты Сбербанка, а снятие наличных без комиссии доступно в размере до 150 тысяч в банкоматах Сбербанка в день. Заказать Сберкарту МИР через интернет бесплатно займет не больше пары минут – достаточно просто заполнить короткую онлайн-заявку.
Если же вам нет 21 года, доступна сберкарта МИР дебетовая «Молодежная». Ее стоимость обслуживания составляет всего 40 рублей в месяц, а если получать на карту пенсию или стипендию, либо при тратах от 5000р – бесплатно. Условия по переводу и снятию средств такие же, дополнительно обладатели Молодежного продукта получают повышенные бонусы до 5% на выбор – за супермаркеты, такси, рестораны и не только.
Где искать актуальные промокоды Сберкарта
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