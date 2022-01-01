Промокоды Sber Devices (Сбердевайсы) | Декабрь 2022
Супер скидки: до 30% на весь ассортимент товаров
Подберите для себя и своих близких отличные устройства для создания умного дома со скидкой до ... Подробнее > 30% от СберДевайс! Скрыть
До -19% на SberBox Top: ТВ-медиацентр с умной камерой
Покупая SberBox Top, вы выбираете уникальный ТВ-медиацентр для видеозвонков, игр и спорта, а ... Подробнее > также для наслаждения приложениями с дополненной реальностью! Скрыть
Смарт-дисплей SberPortal со скидкой до 15%!
SberPortal - это уникальный смарт-дисплей, с которым удобно общаться по видеосвязи, платить по ... Подробнее > любым счетам по технологиям распознавания голоса и лица, а также пользоваться жестовым управлением! Скрыть
До -14% на умные телевизоры на платформе Салют ТВ
Управляйте вашим телевизором при помощи голоса: с платформой Салют ТВ он включит любые шоу и ... Подробнее > каналы, запустит популярные онлайн-кинотеатры и выберет лучший детский контент! Скрыть
Максимум комфорта в доме: умный дом Sber для каждого!
Умный дом Sber включит подсветку, когда вы проходите мимо, выключит все электроприборы после ... Подробнее > ухода из дома, а также поставит будильник и наполнит дом приятной музыкой на ваш вкус! Скрыть
До -20% на умный дом Sber
Совместите умный дом Sber с освещением, музыкой, управлением климатической техникой в доме и не ... Подробнее > только: ваш быт теперь будет еще комфортнее! Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Порадуйте себя приятными покупками с экономией 700 рублей по промокоду!
Скидка 400 рублей на заказ на сумму от 6000 рублей на любое кол-во товаров в заказе без ... Подробнее > ограничений. Побалуйте себя выгодными покупками! Скрыть
Невероятная выгода при активации промокода ждет! Скидка 500р при заказе от 3000р для всех ... Подробнее > пользователей! Скрыть
Чем выгоднее цены - тем приятнее покупки! Успевайте за скидками до -30% в интернет-магазине ... Подробнее > бытовой техники и электроники Позитроника! Скрыть
Похожие магазины
Промокоды Sber Devices: создайте ваш умный дом
Управлять освещением, музыкой или бытовой техникой уже давно можно при помощи особой системы «Умный дом» от Сбера – это не только просто, но и очень технологично!
О компании
Умные устройства Sber являются крупной айти-частью в экосистеме Сбер. Опытные специалисты занимаются разработкой и производством гаджетов и приспособлений для облегчения домашних задач. Продажа осуществляется по России и СНГ, а среди главных преимуществ для клиентов:
- Гарантийное обслуживание и техподдержка
- Наличие подарочных подписок за покупку устройств
- Более 1000 бесплатных приложений
- Полностью отечественная разработка
Как использовать промокоды Сбердевайсы
Укажите купон на скидку, покупая умные SberDevices, чтобы заплатить меньше без потери в качестве. Все актуальные промокоды для компании можно найти на проверенном сервисе-агрегаторе BeriBuy. Здесь размещаются только те промокоды, которые будут для вас максимально выгодными!
Показать полностью >