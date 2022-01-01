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Промокоды Sber Devices (Сбердевайсы) | Декабрь 2022

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Промокоды Sber Devices: создайте ваш умный дом

Управлять освещением, музыкой или бытовой техникой уже давно можно при помощи особой системы «Умный дом» от Сбера – это не только просто, но и очень технологично!

О компании

Умные устройства Sber являются крупной айти-частью в экосистеме Сбер. Опытные специалисты занимаются разработкой и производством гаджетов и приспособлений для облегчения домашних задач. Продажа осуществляется по России и СНГ, а среди главных преимуществ для клиентов:

  • Гарантийное обслуживание и техподдержка
  • Наличие подарочных подписок за покупку устройств
  • Более 1000 бесплатных приложений
  • Полностью отечественная разработка

СберДевайс.ру онлайн-маркет

Как использовать промокоды Сбердевайсы

Укажите купон на скидку, покупая умные SberDevices, чтобы заплатить меньше без потери в качестве. Все актуальные промокоды для компании можно найти на проверенном сервисе-агрегаторе BeriBuy. Здесь размещаются только те промокоды, которые будут для вас максимально выгодными!

Sber Devices промокоды

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