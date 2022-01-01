Промокоды Сбермобайл | Декабрь 2022
Промокоды Сбермобайл: ваша надежная сотовая связь
Мобильная связь Сбермобайл – удобный вариант для тех, кто не любит переплачивать и предпочитает пользоваться самыми разными услугами!
О компании
Оператор Сбермобайл запущен в 2018 году, является часть группы компаний СберБанка. На сегодняшний день он охватывает уже 65 регионов России, при этом организация предлагает удобные тарифы, на которых остатки минут и Гб не сгорают! В часть тарифов также включены страховка вашего устройства и подписка на онлайн-кинотеатр Okko. Если вам интересно про Сбермобайл, на базе какого оператора он работает – это Tele2.
Из главных достоинств для абонентов:
- Свой тариф можно на 99% оплачивать баллами Спасибо
- Во все тарифы входит безлимитное пользование мессенджерами
- Доставка SIM-карты бесплатно на следующий день после оформления
- Возможность получить карту самовывозом в любом офисе СберБанка
Промокод на Сбер мобайл – секрет выгодной экономии
Обязательно примените актуальный купон на скидку, заказывая СИМ-карту от популярного оператора. Найти промокоды можно на проверенном сервисе BeriBuy: скопируйте промокод и укажите в заявке, чтобы получить персональные условия и лучшие скидки!
Показать полностью >