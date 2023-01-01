Промокоды Second Friend Store | Декабрь 2023
Second friend store: интернет магазин стиля на каждый день
Чтобы приобрести одежду, обувь или аксессуары премиальных марок, не стоит сразу посещать дорогие бутики и оставлять огромные суммы денег, когда рядом есть проверенный и доступный магазин низких цен.
О компании
Первый секонд хенд брендовых вещей представляет новую технологию – аутентификацию и селекцию. Все товары проходят контроль требований SFS по качеству и соответствию бренду. В second friend store собраны вещи крупнейших производителей в хорошем состоянии.
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- Доставка по РФ и СНГ
- Оплата после примерки
- Гарантия безопасности сделки и промокоды
Промокоды second friend store, которые всегда работают
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