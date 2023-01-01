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О компании

Первый секонд хенд брендовых вещей представляет новую технологию – аутентификацию и селекцию. Все товары проходят контроль требований SFS по качеству и соответствию бренду. В second friend store собраны вещи крупнейших производителей в хорошем состоянии.

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