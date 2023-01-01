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Промокоды Second Friend Store | Декабрь 2023

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Second friend store: интернет магазин стиля на каждый день

Чтобы приобрести одежду, обувь или аксессуары премиальных марок, не стоит сразу посещать дорогие бутики и оставлять огромные суммы денег, когда рядом есть проверенный и доступный магазин низких цен.

О компании

Первый секонд хенд брендовых вещей представляет новую технологию – аутентификацию и селекцию. Все товары проходят контроль требований SFS по качеству и соответствию бренду. В second friend store собраны вещи крупнейших производителей в хорошем состоянии.

Плюсы от обращения:

  • Доставка по РФ и СНГ
  • Оплата после примерки
  • Гарантия безопасности сделки и промокоды

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