Главная > Все магазины > Seikoclub
Перейти в магазин

Промокоды Seikoclub | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Скидка 10% на любое ювелирное украшение!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка 10% на любое ювелирное украшение!
Скидка -10% на часы Штурманские!
Показать код
******
Скидка -10% на часы Aviator
Показать код
******
Скидка -10% на часы Howard miller
Показать код
******
Скидка -10% на часы Kieninger
Показать код
******
Скидка -10% на часы Lowell
Показать код
******
Скидка -10% на часы Tomas Stern
Показать код
******
Скидка 1500 рублей при покупке автомобильных шин на сумму от 20 000 рублей!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка 1500 рублей при покупке автомобильных шин на сумму от 20 000 рублей!
Скидка 20% на корма для животных!
Осталось: 10 дней
Показать код
******
Скидка 20% на корма для животных!
Скидка 3000 рублей на ноутбуки MSI
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка 3000 рублей на ноутбуки MSI
Похожие магазины
Яндекс Маркет
KupiVIP
YOOX
Бронницкий ювелир
Sokolov
Bestwatch
АДАМАС
Небо в алмазах
KARATOV
Консул

Seikoclub: стильные часы для каждого

Часовое искусство уже давно привлекает людей, наручные часы стали символом деловых людей и частью повседневной жизни. Популярный онлайн-бутик Seiko является фирменным представителем японского бренда в России и не только предлагает регулярно пополняемый ассортимент, но и в живом режиме знакомит людей с новостями и новинками из мира наручных часов. Здесь можно подобрать стильные варианты, которые дополнят любой ваш образ.


интернет магазин часов Сейко

 

 

Ассортимент: классика, casual, ретро

 

 

В каталоге онлайн-бутика все имеющиеся наручные часы представлены по выпускаемым коллекциям для удобства выбора. Среди самых популярных коллекций от бутика Seikoclub можно выделить следующие:

  • GS Grand Seiko – лаконичный дизайн и точные механизмы;

  • Astron GPS Solar – динамичная и футуристичная коллекция;

  • Premier – монументальный дизайн с разными цветовыми решениями;

  • Lukia – женская коллекция с элегантными линиями дизайна;

  • Conceptual series sports – динамичный дизайн в спортивном стиле.


японские часы наручные мужские сейко

 

 

Также в онлайн-магазине Seiko есть отдельно выделенный раздел «эксклюзив», куда попадают уникальные модели часов. Среди последних – Seiko SRPD29K1S с минеральным стеклом, ручным подзаводом и брутальным мужским дизайном в черных тонах, а также Seiko SNJ028P1 со встроенным вечным календарем, режимом сбережения энергии и LED подсветкой. Сюда стоит заглянуть настоящим ценителям часового искусства и любителям выделяться своим утонченным стилем среди многих других.

 

 

Где найти и как использовать промокод Seikoclub

Как и многие известные онлайн-бутики, Сейко активно поддерживает программу Cashback. Достаточно начать оформление заказа, предварительно перейдя в магазин по ссылке из специального сайта-сервиса BeriBuy – и через некоторое время после покупки кэшбэк вернется на ваш счет. Его покупатель может потратить любым удобным способом – от вывода на карту до пополнения баланса мобильного.


промокод Seikoclub

 

 

Второй приятный момент – это возможность использовать уникальные промокоды Сейко, указывая которые в строку при оформлении заказа, можно получить подарок, скиду или дополнительные привилегии (к примеру, бесплатную доставку). Найти подходящий купон Seikoclub также можно в каталоге сервиса Берибай, каталог регулярно обновляется, чтобы покупатели могли не сомневаться в актуальности промокодов.

 

 

 

Бонусы и распродажи – чем магазин удивляет покупателей

 

Важный момент, за который клиенты бутика Сейко ценят его, это наличие большого количества информации на сайте об уходе за дорогими наручными часами. В разделе «сервис и уход» вы найдете самые главные ошибки при ношении часов, узнаете, когда их лучше всего заводить и почему не стоит использовать виндеры для хранения механических часов. Если же вам понадобится ремонт часов, на сайте можно посмотреть адреса и график работы всех сервисных центров России от Seikoclub.


скидка Seikoclub

 

 

Огромный раздел «акции» от магазина Сейко приятно удивит даже самых искушенных покупателей. Вас будет ждать приятная скидка 10% в день рождения, дополнительный год гарантии на приобретенные часы, возможность участия в акции Trade-In с обменом старых часов на новые с доплатой, а также кредит или рассрочка от банков-партнеров магазина. Также в данном разделе магазин регулярно публикует важную информацию о сохранении курса цен для своих покупателей или поступлении новых выгодных предложений со скидками до 30%.

 

 

 

Эти и многие другие скидки и акции seikoclub в сочетании с возможностью использовать бонусный купон или код сделают приобретение ваших новых наручных часов максимально выгодным и комфортным, даже не выходя из дома!

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина