Также в онлайн-магазине Seiko есть отдельно выделенный раздел «эксклюзив», куда попадают уникальные модели часов. Среди последних – Seiko SRPD29K1S с минеральным стеклом, ручным подзаводом и брутальным мужским дизайном в черных тонах, а также Seiko SNJ028P1 со встроенным вечным календарем, режимом сбережения энергии и LED подсветкой. Сюда стоит заглянуть настоящим ценителям часового искусства и любителям выделяться своим утонченным стилем среди многих других.

В каталоге онлайн-бутика все имеющиеся наручные часы представлены по выпускаемым коллекциям для удобства выбора. Среди самых популярных коллекций от бутика Seikoclub можно выделить следующие:

Часовое искусство уже давно привлекает людей, наручные часы стали символом деловых людей и частью повседневной жизни. Популярный онлайн-бутик Seiko является фирменным представителем японского бренда в России и не только предлагает регулярно пополняемый ассортимент, но и в живом режиме знакомит людей с новостями и новинками из мира наручных часов. Здесь можно подобрать стильные варианты, которые дополнят любой ваш образ.

Где найти и как использовать промокод Seikoclub

Как и многие известные онлайн-бутики, Сейко активно поддерживает программу Cashback. Достаточно начать оформление заказа, предварительно перейдя в магазин по ссылке из специального сайта-сервиса BeriBuy – и через некоторое время после покупки кэшбэк вернется на ваш счет. Его покупатель может потратить любым удобным способом – от вывода на карту до пополнения баланса мобильного.





Второй приятный момент – это возможность использовать уникальные промокоды Сейко, указывая которые в строку при оформлении заказа, можно получить подарок, скиду или дополнительные привилегии (к примеру, бесплатную доставку). Найти подходящий купон Seikoclub также можно в каталоге сервиса Берибай, каталог регулярно обновляется, чтобы покупатели могли не сомневаться в актуальности промокодов.

Бонусы и распродажи – чем магазин удивляет покупателей

Важный момент, за который клиенты бутика Сейко ценят его, это наличие большого количества информации на сайте об уходе за дорогими наручными часами. В разделе «сервис и уход» вы найдете самые главные ошибки при ношении часов, узнаете, когда их лучше всего заводить и почему не стоит использовать виндеры для хранения механических часов. Если же вам понадобится ремонт часов, на сайте можно посмотреть адреса и график работы всех сервисных центров России от Seikoclub.





Огромный раздел «акции» от магазина Сейко приятно удивит даже самых искушенных покупателей. Вас будет ждать приятная скидка 10% в день рождения, дополнительный год гарантии на приобретенные часы, возможность участия в акции Trade-In с обменом старых часов на новые с доплатой, а также кредит или рассрочка от банков-партнеров магазина. Также в данном разделе магазин регулярно публикует важную информацию о сохранении курса цен для своих покупателей или поступлении новых выгодных предложений со скидками до 30%.

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