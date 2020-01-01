Села — интернет-магазин женской одежды. На сайте БериБай вы найдете дополнительные скидки, узнаете обо всех доступных распродажах и акциях, получите промокод Села.

О бренде

Марка основана в 1991 году. Его открывали как небольшой российский бренд одежды для всей семьи. Уже через 3 года Sela вышла на международный рынок.





С 2019 года она принадлежит компании Мэлон Фэшн Груп, куда входят бренды Зарина, LOVE REPUBLIC, befree. Центральный офис расположен в Питере.

Магазин позиционирует себя как бренд для молодых мам. Здесь вы подберете все: от нижнего белья до пальто.

Преимущества магазина:

Бесплатная и оперативная курьерская доставка;



Пункты самовывоза;



Удобные способы оплаты онлайн и наличными;



Примерка одежды до оплаты.

Села – это еще и интернет-магазин для детей. Здесь огромный ассортимент вещей до 14 лет.





Промокод Sela





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