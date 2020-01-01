Промокоды SELA | Ноябрь 2020
Sela
Села — интернет-магазин женской одежды. На сайте БериБай вы найдете дополнительные скидки, узнаете обо всех доступных распродажах и акциях, получите промокод Села.
О бренде
Марка основана в 1991 году. Его открывали как небольшой российский бренд одежды для всей семьи. Уже через 3 года Sela вышла на международный рынок.
С 2019 года она принадлежит компании Мэлон Фэшн Груп, куда входят бренды Зарина, LOVE REPUBLIC, befree. Центральный офис расположен в Питере.
Магазин позиционирует себя как бренд для молодых мам. Здесь вы подберете все: от нижнего белья до пальто.
Преимущества магазина:
- Бесплатная и оперативная курьерская доставка;
- Пункты самовывоза;
- Удобные способы оплаты онлайн и наличными;
- Примерка одежды до оплаты.
Села – это еще и интернет-магазин для детей. Здесь огромный ассортимент вещей до 14 лет.
Промокод Sela
Акции и скидки здесь постоянно, но цены легко снизить еще больше. Села - интернет-магазин женской одежды с каталогом распродаж и уникальных предложений. Здесь всегда есть актуальные купоны на скидку к любому заказу. Редко, но попадаются коды, которые дарят бесплатную доставку или бонус к покупке.
Кэшбэк Sela
Пройдите на сайт по ссылке вверху страницы. Когда закончите заказ, на ваш бонусный счет придет процент от потраченной суммы. Обычно это небольшие деньги, но вы их получите без распродаж, акций и других предложений.
Деньги выводят на карту, электронный кошелек или баланс мобильного телефона. Всего 10 минут и снова тратьте, например, на покупки с сайта.
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