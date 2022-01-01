Промокоды Агрофирма Поиск (Semenasad) | Апрель 2022
Semenasad ru: интернет-магазин для дачи и сада
Готовясь к дачному сезону, нужно выбрать качественные саженцы, семена и удобрения. В онлайн-маркете Семенасад вас ждет богатый ассортимент посадочного материала.
О магазине
Основанная в 1990 году, агрофирма «Поиск» занимается продажами посевного и посадочного материала, открыты не только многочисленные точки по России и СНГ, но и сайт Semenasad для онлайн-продаж. Ассортимент компании включает в себя:
- Семена овощей, газонных трав и цветов
- Луковичные на весну и осень
- Мицелий грибов
- Растения в упаковке
- Сопутствующие товары
Неизменный лидер продаж – семенной картофель разных сортов, отлично подходящий для выращивания как на частных участках, так и в профессиональном садоводстве.
Чем выгодны промокоды Semenasad
Используя промокоды Семенасад, можно получить выгодную скидку или бесплатную доставку. Весь перечень действующих промокодов ждет вас на сайте BeriBuy – достаточно скопировать самый интересный купон и указать его, оформляя через интернет-магазин Семенасад онлайн заказ.
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