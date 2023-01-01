Промокоды Семерочка | Май 2023
Микрозайм Семерочка – доступные деньги онлайн
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Об организации
Займ Семерочка на карту онлайн – это уникальная возможность получить сумму с минимальными требованиями на доступных условиях возврата. Потребуется паспорт РФ, возраст заемщика от 18 до 85 лет и наличие регистрации для заключения договора. Заявка оформляется дистанционно, а решение принимается от 15 минут – при одобрении деньги переводятся на карту банка.
Ваши преимущества при обращении в МКК Семерочка:
- Лимит до 30 000 рублей
- Промокоды и спецпредложения
- Оформление без визита в офис
- Быстрые переводы
Где найти промокоды Семерочка
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