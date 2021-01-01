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Промокоды Семицветик | Сентябрь 2021
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Семицветик: магазин цветов с быстрой доставкой

В интернет-магазине Semicvetic вы можете купить свежие цветы, шикарный букет или скромный подарок к любому случаю. Компания предлагает огромный выбор цветов от нескольких поставщиков. Растения доставляют из Италии, Испании, Голландии, Таиланда, Кении и Эквадора. Больше не нужно искать подходящий букет или сравнивать цены на розы на нескольких сайтах. Семицветик — это маркетплейс, где покупатель на одном портале видит лучшие предложения от салонов города. А с промокодами покупки в Семицветике станут еще выгоднее.

О магазине

Компания Semicvetic появилась на рынке Санкт-Петербурга в 2006 году, и к сегодняшнему дню выросла в федеральную сеть. Флористы магазина собрали уже больше двух миллионов цветочных композиций. Сегодня салон известен качественным сервисом, низкими ценами и большим ассортиментом.

интернет магазин цветов Семицветик

Из маленького интернет-магазина Семицветик превратился в маркетплейс, в котором собраны предложения от лучших салонов вашего города. Воспользоваться сайтом легко, выберите город и раздел, который вас интересует, чтобы увидеть товары от представленных на портале партнеров. А по промокодам Семицветик вы получите скидки и приятные бонусы.

Ассортимент

В магазине Семицветик огромный ассортимент цветов и подарков. Для удобства выбора зайдите в один из разделов ресурса:

  • Акции. Semicvetic заказывает цветы большими партиями, поэтому снижает цены и предлагает купоны на скидку. В акционном разделе только свежие букеты.
  • Свежая поставка. Здесь пользователь выбирает растения, которые пришли с последней поставкой, и будут долго радовать яркими красками.
  • Повод. Флористы собрали композиции, которые подходят к разным случаям: Свидание, день рождения, свадьба, признание в любви.
  • Цветы. Здесь можно заказать одиночные растения: розы, лилии, орхидеи, тюльпаны, герберы — всего в магазине представлено несколько десятков наименований.
  • Розы. Для них выделили специальный раздел. В Semicvetic большой выбор роз, от классических расцветок до необычных, например, радужных, синих и черных.
  • Композиции. Магазин предлагает цветы в корзинах, шляпных коробках, пробирках. На заказ делают сердца и фигуры из роз.
  • Букеты. Дизайнерские и свадебные композиции с розами, герберами, хризантемами, тюльпанами. С промокодом Семицветик вы сможете выбрать любые цветы и получить скидку.
  • Подарки. Дополнить букет можно презентом в виде открытки, воздушных шаров, конфет, мягких игрушек.

Semicvetic — это не только магазин цветов, но и сервис по доставке подарков. Вы можете заказать конфеты или игрушку на сайте или передать курьеру свою коробку. Возможна срочная и анонимная доставка.

Как использовать промокод

У нас вы найдете промокод на первый заказ и купон Семицветик на скидку. С их помощью можно снизить цену на определенный процент или фиксированную сумму.

Для того чтобы воспользоваться промокодом Семицветик:

  1. Войдите на сайт, выберите город и нужный раздел.
  2. Добавьте в корзину букет, дополните заказ открыткой или подарком.
  3. Перейдите на страницу оформления заказа.
  4. Введите промокод Семицветик с специальное поле.
  5. Убедитесь, что скидка по промокоду была добавлена.

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Преимущества магазина Semicvetic

Покупать цветочные композиции и подарки в Семицветике удобно и выгодно:

  • Все предложения от цветочных салонов собраны на одном портале.
  • Огромный ассортимент, большое количество поставщиков и партнеров.
  • Маркетплейс контролирует качество работы каждого партнера.
  • Круглосуточная доставка, анонимная отправка, курьер к назначенному времени.
  • Удобная оплата наличными или банковской картой.

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