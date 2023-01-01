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Промокоды SF Education | Май 2023

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О платформе

Крупнейшее профессиональное сообщество с 2015 года практикует обучение для всех участников реального рыночного сектора. Свыше 40 программ профессионального образования SF Education, 24 курса и 85 модулей помогли тысячам учеников узнать тенденции финансов и управления, получить профессию «бизнес-аналитик», «менеджер», «советник» и т.д., а также освоить с нуля IT-инструменты.

Ваши преимущества в SF Education:

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