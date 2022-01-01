Промокоды Аквафор (Aquaphor) | 12 Мая 2022
Аквафор: интернет-магазин лучших решений
Благодаря лучшим решениям в области бытовой очистки свежая вода высочайшего качества теперь доступна каждому. Такие системы водоочистки, как фильтр-кувшин Аквафор, обеспечат вас чистой водой, пригодной для питья взрослыми и детьми. А если ввести при заказе промокод, вам будет предоставлена скидка на фильтр Аквафор.
О компании
Аквафор – российская компания, которая находится на рынке с 1992 года. Она специализируется на производстве фильтров для воды, а также предоставляет услуги по обслуживанию питьевых систем. Уникальные разработки защищены 53 патентами, среди которых патенты РФ и США. В своей работе фирма исследует новейшие технологии, чтобы успешно проводить очистку даже в самых сложных условиях и обеспечить безопасную жизнь миллионам людей.
На данный момент компания по праву считается технологическим лидером в области очистки воды. В 2010 году Aquaphor стали победителем среди компаний, выпускающих фильтры для воды, и получила звание марки доверия. Фильтры и качество проходимой через них воды проверяются на каждом этапе производства, и это подтверждается международными сертификатами. К тому же, были проведены дополнительные испытания от Минздрава России, которые доказали, что питьевая вода, очищенная продукцией Aquaphor, рекомендована даже для приготовления питания для детей.
В ассортименте компании можно найти:
- Фильтры и стационарные системы для питьевой воды
- Сменные модули
- Комплекты для ванной комнаты
- Системы для загородных домов и организаций
- Аксессуары (такие, как краны, смесители, бутылки и т.д.)
Дополнительные услуги для потребителей
С помощью продукции Аквафор вы сможете осуществить любые задумки по созданию чистой и безвредной воды у себя дома. В магазине представлен широкий выбор среди фильтров-кувшинов, насадок на кран, стационарных фильтров с отдельным выводом и прочих устройств под любой вкус. Также есть специальные системы для умягчения и обезжелезивания воды и ее комплексной очистки.
Помимо этого, компания предлагает не только товары, но и различные бытовые услуги. Например, можно заказать комплексное обслуживание питьевой системы для вашего дома или организации, монтаж промышленного оборудования и установку систем с отдельными кранами. Также компания осуществляет процедуры по анализу состава воды и различные диагностики систем с проверкой герметичности соединений, работоспособности фильтров, поиску и устранению неисправностей. Вы получите сервис высшего уровня и качественную работу, выполненную настоящими профессионалами своего дела.
Как осуществляется доставка
В интернет-магазине Аквафор есть несколько вариантов доставки заказа:
- Вы можете забрать свою покупку самостоятельно в течение 7 дней с момента заказа, самовывоз из магазина бесплатный.
- Есть доставка курьером, при которой заказ приедет сразу к вам домой.
- Самый удобный вариант – доставка с установкой. В таком случае мастера привезут все необходимое и сами установят нужную вам систему, обеспечив качественный сервис.
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