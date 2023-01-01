Промокоды Где мои дети | Январь 2023
Где мои дети: подписка со скидкой на лучшие гаджеты
Переживая о безопасности своего малыша или подростка, стоит купить умные часы - Где мои дети, интернет-магазин с IT-решениями, поможет подобрать оптимальный вариант.
О компании
Gdemoideti – компания-резидент Сколково, мобильное приложение которой вошло в ТОП-5 в App Store и ТОП-1 в Google Play. Здесь можно заказать смарт-часы с приложением Где мои дети, позволяющие отслеживать ГЕО-локацию ребенка. Также в компании купить часы можно для пожилых людей, в наличии представлены трекеры для питомцев, умные колонки и смартфоны, всевозможные приспособления.
Подобные часы детские с GPS отличительны:
- Точностью местоположения до 30 метров
- Возможностью работы до 3х дней без подзарядки
- Ударо- и водостойким корпусом
- Функциями приема и совершения звонков, SOS-вызова, камеры и др.
Используем промокоды Где мои дети для экономии
Благодаря удобной платформе промокодов BeriBuy всего за пару кликов можно найти выгодный купон на скидку. Для активации достаточно указать промокод в корзине онлайн-маркета, оплачивая выбранные гаджеты или подписку на мобильное приложение.
Показать полностью >