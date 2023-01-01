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Промокоды Где мои дети | Январь 2023

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Где мои дети: подписка со скидкой на лучшие гаджеты

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О компании

Gdemoideti – компания-резидент Сколково, мобильное приложение которой вошло в ТОП-5 в App Store и ТОП-1 в Google Play. Здесь можно заказать смарт-часы с приложением Где мои дети, позволяющие отслеживать ГЕО-локацию ребенка. Также в компании купить часы можно для пожилых людей, в наличии представлены трекеры для питомцев, умные колонки и смартфоны, всевозможные приспособления.

Подобные часы детские с GPS отличительны:

  • Точностью местоположения до 30 метров
  • Возможностью работы до 3х дней без подзарядки
  • Ударо- и водостойким корпусом
  • Функциями приема и совершения звонков, SOS-вызова, камеры и др.

Findmykids часы

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