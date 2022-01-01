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О компании
Gretta.ru - интернет-магазин сумок и прочей текстильной и кожгалантерейной продукции. В ассортименте представлены итальянские бренды – вы найдете свой идеальный аксессуар среди 3500 товаров.
Главные преимущества для покупателей:
- Оригинальные стеганые сумочки-шкатулки, кроссбоди и шоперы от модных брендов
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