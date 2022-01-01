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Промокоды Gretta | Июль 2022

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Гретта: интернет-магазин итальянского качества

Стильные аксессуары придадут любому образу шика и очарования. Чтобы не отставать от моды и чувствовать себя уверенно, ищите лучшие аксессуары в данном онлайн-маркете.

О компании

Gretta.ru - интернет-магазин сумок и прочей текстильной и кожгалантерейной продукции. В ассортименте представлены итальянские бренды – вы найдете свой идеальный аксессуар среди 3500 товаров.

Главные преимущества для покупателей:

  • Оригинальные стеганые сумочки-шкатулки, кроссбоди и шоперы от модных брендов
  • Готовые образы, в которых все товары идеально сочетаются друг с другом
  • Бесплатная доставка по РФ при заказе от 3 тысяч рублей

Гретта интернет-магазин

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