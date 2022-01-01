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О магазине

Shop and show – интернет-магазин и телемагазин, где можно всего за пару кликов заказать все необходимое по самым доступным ценам. Телемагазин нового поколения – это реальные презентации товаров в прямом эфире для возможности оценить все параметры перед покупкой.

Среди отличительных особенностей платформы: