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Промокоды Tarkett | Июнь 2023

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Таркетт: интернет-магазин инновационных решений

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О компании

Компания ежедневно реализует свыше 1,2 млн. квадратных метров продукции собственного производства в 100+ странах. Более 34 производственных площадок изготавливают паркет, ламинат и другой настил - купить линолеум Таркетт в интернет-магазине можно в режиме онлайн.

Выгода для покупателя:

  • Высокий уровень качества
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