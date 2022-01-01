Совершая все нужные покупки на одном сайте, можно сэкономить массу времени и денег. Интернет-магазин Шопотам поможет найти товары любимых брендов по наиболее оптимальным ценам!

О компании

Shopotam market – огромная интернет-площадка эксклюзивных и брендовых товаров от иностранных продавцов. Компания предлагает быструю доставку в Россию, регулярные акции и подборки со скидками, включая возможность использовать промокоды Шопотам, круглосуточную онлайн-службу поддержки и оплату разными платежными системами на выбор (VISA, Master card, МИР и др).

Также покупателям предлагается возможность отслеживания доставки прямо на сайте. Достаточно указать в специальном поле трек-номер (он присваивается после оформления и оплаты заказа) и магазин подскажет, где и на каком этапе сейчас находится ваша посылка.

В ассортименте на сегодняшний день представлены следующие категории: