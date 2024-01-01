Многие начинают свой день с чашки ароматного напитка. Разные сорта и способы приготовления позволяют каждому выбрать что-то свое. Где заказать качественный зерновой кофе по доступной цене?

О компании и ассортименте

Кофейня Сибаристика работает с 2014 года, и за 10 лет превратилась в крупное брендовое производство. В ассортименте можно найти такие виды напитка, как:молотый, в зернах и фасованный в дрип пакеты. Также в каталоге представлены чай, профессиональное оборудование и аксессуары.

На сайте магазина вы сможете прочитать, как правильно заваривать дрип кофе, узнать об особенностях хранения зерен и производстве.

Плюсы для клиентов: