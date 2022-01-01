Промокоды Сима ленд | Сентябрь 2022
Промокоды СИМА-ЛЕНД: приятные покупки на каждый день
Если вы любите окружить себя оригинальными вещами, включая разные домашние мелочи, интернет-магазин Sima-Land позволит в рамках одного сайта найти максимум интересного – от мебели и хозтоваров до оригинальных статуэток и вазочек для вашего дома!
О компании
Онлайн-магазин является крупнейшей оптовой компанией в РФ, основанной в 2000-м году. Чуть позже фирма внедрила и розничные продажи, принимая заказы по всей России и в странах СНГ. Доставка осуществляется собственной логистической компанией, а покупатели могут делать выбор среди 1 миллиона товаров из 38 категорий на любой вкус.
Кратко о магазине Sima-Land в цифрах:
- 80,5% товаров выпускаются в России
- Всегда в наличии свыше 230 миллионов единиц
- Крупнейший склад в Екатеринбурге занимает 118 тысяч квадратных метров
- В компании успешно трудятся более 11 тысяч человек
Среди главных достоинств магазина – наличие товаров под собственными торговыми марками, отсутствие высоких наценок на товары, регулярное изменение ассортимента с учетом спроса и актуальных поводов и праздников.
В ассортименте онлайн-маркета Sima-Land представлен внушительный выбор продукции:
- Посуда, хозяйственные товары, мебель
- Упаковка, все для праздников
- Игрушки, детские товары, творчество
- Текстиль, одежда и обувь, зоотовары
Собственные бренды и лицензионная продукция
Компания выпускает продукцию под десятками собственных торговых марок, среди которых – Art fox, Be Beauty, Art Lavka, BOSHIKA, CAPPIO и др. Помимо этого, в 2015 году СИМА-ЛЕНД заключила один из своих крупнейших договоров – лицензионное соглашение со студиями MARVEL и Disney. Благодаря этому, в ассортименте можно найти продукцию с любимыми героями кино и популярных мультфильмов. Ищите всю подборку подобных товаров в разделе «Лицензия» на сайте.
Об оплате и доставке
Доставка осуществляется в 7800 разных городов, при этом покупатели могут выбрать самые разные способы. Это можно быть доставка курьерской службой компании СИМА-ЛЕНД, получение заказа из машины, доставка до пунктов выдачи, транспортными компаниями партнеров или организатором объединения покупателей. Что касается оплаты, она доступна онлайн на сайте при помощи 4 наиболее популярных платежных систем.
Где и как использовать промокод Sima-Land
Даже на и без того недорогих покупках можно отлично экономить – достаточно использовать при заказе купон на скидку. Он представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которую необходимо указывать в специальном поле в корзине магазина для получения персональных условий.
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Покупайте через интернет-магазин СИМА-ЛЕНД игрушки, оригинальные сувениры, стильную одежду для всей семьи или лаконичную обувницу для прихожей – вас ждут самые оптимальные цены и максимально быстрая доставка!
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