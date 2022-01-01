Если вы любите окружить себя оригинальными вещами, включая разные домашние мелочи, интернет-магазин Sima-Land позволит в рамках одного сайта найти максимум интересного – от мебели и хозтоваров до оригинальных статуэток и вазочек для вашего дома!

О компании

Онлайн-магазин является крупнейшей оптовой компанией в РФ, основанной в 2000-м году. Чуть позже фирма внедрила и розничные продажи, принимая заказы по всей России и в странах СНГ. Доставка осуществляется собственной логистической компанией, а покупатели могут делать выбор среди 1 миллиона товаров из 38 категорий на любой вкус.

Кратко о магазине Sima-Land в цифрах:

80,5% товаров выпускаются в России

Всегда в наличии свыше 230 миллионов единиц

Крупнейший склад в Екатеринбурге занимает 118 тысяч квадратных метров

В компании успешно трудятся более 11 тысяч человек

Среди главных достоинств магазина – наличие товаров под собственными торговыми марками, отсутствие высоких наценок на товары, регулярное изменение ассортимента с учетом спроса и актуальных поводов и праздников.

В ассортименте онлайн-маркета Sima-Land представлен внушительный выбор продукции:

Посуда, хозяйственные товары, мебель

Упаковка, все для праздников

Игрушки, детские товары, творчество

Текстиль, одежда и обувь, зоотовары

Собственные бренды и лицензионная продукция

Компания выпускает продукцию под десятками собственных торговых марок, среди которых – Art fox, Be Beauty, Art Lavka, BOSHIKA, CAPPIO и др. Помимо этого, в 2015 году СИМА-ЛЕНД заключила один из своих крупнейших договоров – лицензионное соглашение со студиями MARVEL и Disney. Благодаря этому, в ассортименте можно найти продукцию с любимыми героями кино и популярных мультфильмов. Ищите всю подборку подобных товаров в разделе «Лицензия» на сайте.

Об оплате и доставке

Доставка осуществляется в 7800 разных городов, при этом покупатели могут выбрать самые разные способы. Это можно быть доставка курьерской службой компании СИМА-ЛЕНД, получение заказа из машины, доставка до пунктов выдачи, транспортными компаниями партнеров или организатором объединения покупателей. Что касается оплаты, она доступна онлайн на сайте при помощи 4 наиболее популярных платежных систем.