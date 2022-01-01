Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Сима ленд
Перейти в магазин

Промокоды Сима ленд | Сентябрь 2022

Промокоды похожих магазинов
5% на заказы стоимостью от 3000р.
Показать код
******
Введите промокод в специальное поле - совершите покупку со скидкой 5%
Супер SALE от : скидка 10% на ВСЁ!
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Скидка 10% на заказ от 3500 руб. Действует на товары со скидкой менее 86%
SALE! -2% на ваши покупки от 5000р!
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Спешите воспользоваться выгодным предложением! Скидка 2% по промокоду на корзину от 5000 ... Подробнее > рублей, при скидках менее 81%. Скрыть
Супер SALE! Сегодня скидка -15% на ВСЁ!
Осталось: 7 дней
Показать код
******
FINAL SALE - скидка 15% на любые покупки только при использовании промокода!
-10% скидка на ВСЕ по промокоду
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Скидка 10% на заказ от 3500 руб. Действует на товары со скидкой менее 86%
SALE! -10% на ВЕСЬ ассортимент по промокоду!
Показать код
******
Скидка 10% на заказ от 3500 руб. Побалуйте себя выгодными покупками!
-20% скидка на ВСЕ по промокоду
Показать код
******
20% скидка на всё, не суммируется с акциями
Скидка 1000 руб. на заказ от 2999 руб.
Показать код
******
Введите промокод в специальное поле - совершите покупку со скидкой. Все пользуются промокодом ... Подробнее > на скидку, применяйте и вы! Скрыть
Скидка 500 рублей для новых клиентов!
Показать код
******
Скидка 500 рублей при заказе от 2999 рублей только для новых клиентов!
До -30%! SALE на весь ассортимент от OK Beauty!
Показать скидку
С заботой о себе! Присмотрите для себя новые крема, лосьоны или сыворотки, пока на них ... Подробнее > действуют приятные скидки до 30%! Скрыть
Похожие магазины
Toy.ru
playToday
Cozy Home
KrasotkaPro
Домовой
Shop&Show
AlmondShop
Галамарт
ShoppingLive
OK Beauty

Промокоды СИМА-ЛЕНД: приятные покупки на каждый день

Если вы любите окружить себя оригинальными вещами, включая разные домашние мелочи, интернет-магазин Sima-Land позволит в рамках одного сайта найти максимум интересного – от мебели и хозтоваров до оригинальных статуэток и вазочек для вашего дома!

О компании

Онлайн-магазин является крупнейшей оптовой компанией в РФ, основанной в 2000-м году. Чуть позже фирма внедрила и розничные продажи, принимая заказы по всей России и в странах СНГ. Доставка осуществляется собственной логистической компанией, а покупатели могут делать выбор среди 1 миллиона товаров из 38 категорий на любой вкус.

Кратко о магазине Sima-Land в цифрах:

  • 80,5% товаров выпускаются в России
  • Всегда в наличии свыше 230 миллионов единиц
  • Крупнейший склад в Екатеринбурге занимает 118 тысяч квадратных метров
  • В компании успешно трудятся более 11 тысяч человек

Sima-Land интернет-магазин

Среди главных достоинств магазина – наличие товаров под собственными торговыми марками, отсутствие высоких наценок на товары, регулярное изменение ассортимента с учетом спроса и актуальных поводов и праздников.

В ассортименте онлайн-маркета Sima-Land представлен внушительный выбор продукции:

  • Посуда, хозяйственные товары, мебель
  • Упаковка, все для праздников
  • Игрушки, детские товары, творчество
  • Текстиль, одежда и обувь, зоотовары

Собственные бренды и лицензионная продукция

Компания выпускает продукцию под десятками собственных торговых марок, среди которых – Art fox, Be Beauty, Art Lavka, BOSHIKA, CAPPIO и др. Помимо этого, в 2015 году СИМА-ЛЕНД заключила один из своих крупнейших договоров – лицензионное соглашение со студиями MARVEL и Disney. Благодаря этому, в ассортименте можно найти продукцию с любимыми героями кино и популярных мультфильмов. Ищите всю подборку подобных товаров в разделе «Лицензия» на сайте.

Об оплате и доставке

Доставка осуществляется в 7800 разных городов, при этом покупатели могут выбрать самые разные способы. Это можно быть доставка курьерской службой компании СИМА-ЛЕНД, получение заказа из машины, доставка до пунктов выдачи, транспортными компаниями партнеров или организатором объединения покупателей. Что касается оплаты, она доступна онлайн на сайте при помощи 4 наиболее популярных платежных систем.

Где и как использовать промокод Sima-Land

Даже на и без того недорогих покупках можно отлично экономить – достаточно использовать при заказе купон на скидку. Он представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которую необходимо указывать в специальном поле в корзине магазина для получения персональных условий.

Найти весь перечень актуальных купонов можно на проверенном сервисе BeriBuy. Это может быть промокод СИМА-ЛЕНД на первый заказ или комбинация для постоянных покупателей. Здесь все купоны актуализируются ежедневно и вам не придется их перепроверять. Просто просмотрите для магазина СИМА-ЛЕНД промокоды на скидку сегодня, скопируйте наиболее интересный и воспользуйтесь им, совершая выгодную покупку!

Покупайте через интернет-магазин СИМА-ЛЕНД игрушки, оригинальные сувениры, стильную одежду для всей семьи или лаконичную обувницу для прихожей – вас ждут самые оптимальные цены и максимально быстрая доставка!

Промокод Sima Land

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина