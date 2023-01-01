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Бытовая техника Simfer от производителя
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О компании
С 1977 года Симфер занимается перепродажей, а с 1997 года – реализацией уже собственного бренда с применением новейших запатентованных технологий. Сегодня действуют 3 завода в Турции – многие интересуются, кто производитель техники Симфер, именно там выпускается техника для 146 стран-импортеров.
Ваши преимущества:
- Доставка бесплатно
- Фирменная продукция
- Расширенная гарантия – 5 лет
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