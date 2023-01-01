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Промокоды Simfer (Симфер) | Июнь 2023

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Бытовая техника Simfer от производителя

Комфорт и уют дома прекрасно подчеркнет самое передовое производство - высочайший контроль качества и самые гибкие цены собраны для вас в одном магазине.

О компании

С 1977 года Симфер занимается перепродажей, а с 1997 года – реализацией уже собственного бренда с применением новейших запатентованных технологий. Сегодня действуют 3 завода в Турции – многие интересуются, кто производитель техники Симфер, именно там выпускается техника для 146 стран-импортеров.

Ваши преимущества:

  • Доставка бесплатно
  • Фирменная продукция
  • Расширенная гарантия – 5 лет

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