Промокоды Simply Meal | Октябрь 2024
Получите 500 бонусов за отзыв на популярных площадках
Рекомендуй нас друзьям и получите оба по 1500 бонусов
Промокоды Simply Meal — быстро и удобно
Устали от рутины на кухне и трат на покупку продуктов? Simply Meal предлагает выход — готовую еду с доставкой на дом. С этой услугой вы освобождаетесь от бесконечной готовки и составления меню. Заказывайте доставку еды Симпли Мил, чтобы наслаждаться разнообразным питанием, экономя при этом время и деньги с помощью промокодов.
О компании
Симпли Мил — сервис доставки готовой еды, где каждый рецепт создается из свежих и качественных ингредиентов опытными поварами. Клиенты имеют возможность выбрать подходящий размер рациона (Лайт, Стандарт, Макси и Макси+) и время получения заказа, что делает процесс максимально комфортным. Для надежного хранения блюд они упаковываются в специализированные контейнеры, которые можно использовать для разогрева в микроволновой печи.
Преимущества:
- Экономнее, чем питаться в кафе.
- Без хлопот: забудьте о покупке продуктов, стоянии у плиты и мытье посуды.
- Собственное производство и 500+ блюд в меню.
- Заказ привезут бесплатно по Санкт-Петербургу и Москве.
- Меню без повторов и наличие удобного конструктора, с которым можно изменить свой рацион.
Промокоды Simply Meal — без лишних забот и с выгодой
Промокоды Симпли Мил регулярно обновляются на сайте BeriBuy. Введите купон на скидку в специальное поле при оформлении и получайте выгоду. Симпли Мил — сервис, который делает вашу жизнь проще и вкуснее.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
Показать полностью >