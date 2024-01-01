Если вы ищете интересную и высокооплачиваемую работу, обратите внимание на курсы программирования и аналитики данных. Они подойдут как новичку, так и профессионалу, который хочет прокачать свой скилл.

О компании

Simulative — онлайн-школа, где вы можете пройти обучение языкам программирования с нуля. Ее основателем является Андрон Алексанян, практикующий эксперт, чья деятельность связана напрямую с этим направлением. Также Андрон — не просто предприниматель, а технический директор «Бюро анализа данных». Создавая курс Симулятор, он ориентировался на свои практические знания и навыки.

Андрон собрал команду профессионалов, для того чтобы курсы Simulative помогли ученикам приобрести полезные знания и умения. Среди клиентов фирмы — одни из самых крупных компаний РФ и мира: СБЕР, Mail, Skyeng, Coding Invaders и другие.

Что предоставляет школа

Организаторы предлагают ученикам пройти курсы программирования и аналитики данных, используя симуляторы для обучения. Это значит, вам предстоит учиться на реальных кейсах и задачах. Наставники проведут за руку по всему пути, научат не просто кодить, а думать, чтобы вы могли делать глубокие выводы, которые будут приносить ценность будущим клиентам.

Курсы аналитик данных (обучение с нуля) и SQL для анализа данных подойдут не только новичкам, но и тем, кто уже имеет опыт в этом направлении. Кроме симулятора аналитики данных, площадка предоставляет бесплатные материалы, например бесплатный курс по Python или Pandas.

Преимущества: