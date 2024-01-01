Промокоды Simulative | Май 2024
SALE! Бесплатный интенсив по Python - запишитесь прямо сейчас
Обучение на реальных кейсах: прокачайте навыки в Pandas в Python бесплатно + подарок участникам
Симулятор "Аналитик данных" - 15 масштабных проектов в портфолио и доход от 70000р
Бонус за запись на интенсив: шпаргалка по RFM-анализу
Аналитика данных с нуля: 80% практики + мастер-классы и учеба без дедлайнов
Промокоды Simulative — здесь современные инновации
Если вы ищете интересную и высокооплачиваемую работу, обратите внимание на курсы программирования и аналитики данных. Они подойдут как новичку, так и профессионалу, который хочет прокачать свой скилл.
О компании
Simulative — онлайн-школа, где вы можете пройти обучение языкам программирования с нуля. Ее основателем является Андрон Алексанян, практикующий эксперт, чья деятельность связана напрямую с этим направлением. Также Андрон — не просто предприниматель, а технический директор «Бюро анализа данных». Создавая курс Симулятор, он ориентировался на свои практические знания и навыки.
Андрон собрал команду профессионалов, для того чтобы курсы Simulative помогли ученикам приобрести полезные знания и умения. Среди клиентов фирмы — одни из самых крупных компаний РФ и мира: СБЕР, Mail, Skyeng, Coding Invaders и другие.
Что предоставляет школа
Организаторы предлагают ученикам пройти курсы программирования и аналитики данных, используя симуляторы для обучения. Это значит, вам предстоит учиться на реальных кейсах и задачах. Наставники проведут за руку по всему пути, научат не просто кодить, а думать, чтобы вы могли делать глубокие выводы, которые будут приносить ценность будущим клиентам.
Курсы аналитик данных (обучение с нуля) и SQL для анализа данных подойдут не только новичкам, но и тем, кто уже имеет опыт в этом направлении. Кроме симулятора аналитики данных, площадка предоставляет бесплатные материалы, например бесплатный курс по Python или Pandas.
Преимущества:
- Участие в закрытых мастер-классах
- Мощное портфолио по окончанию обучения
- 500+ задач с автоматизированной проверкой кода
- Индивидуальный подход и персональные скидки по промокодам
- Карьерное сопровождение и поддержка преподавателей
- Обучение в формате стажировки Junior-аналитиком
Промокоды Simulative — освойте востребованную профессию прямо сейчас
На сайте BeriBuy регулярно публикуются промокоды Симулятор. Если перед покупкой обучения использовать купон на скидку, то программу можно приобрести по еще более выгодной цене. Всего один промокод – и ваше образование станет еще доступнее!
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
Показать полностью >