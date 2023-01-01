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Промокоды Sirius Future | Апрель 2023

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Всестороннее образование с юных лет

Для гармоничного развития ребенка требуется современные методики и квалифицированный персонал. Обеспечьте ребенку правильное и эффективное обучение у лучших специалистов онлайн-сервиса.

О сервисе

На платформе Sirius Future ментальная арифметика широко популярна среди родителей. Онлайн-занятия имеют комплексный подход: развитие когнитивных функций, улучшение обучаемости и адаптации в новых условиях и т.д. Помимо этого, Сириус ментальная арифметика поможет в подготовке к школе, также в школе есть математика, чтение, рисование и т.д. по авторским программам.

Если для вас актуальна ментальная арифметика, онлайн-школа гарантирует выгоду всем клиентам, а с промокодом – дополнительные возможности:

  • Персональный график
  • Дистанционный формат занятий
  • Собственная цифровая площадка

Сириус ментальная арифметика онлайн-школа

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