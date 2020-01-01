Ученики не посещают занятия. Каждый изучает материалы у себя дома в удобное время.

Сложно в 16–18 лет правильно выбрать профессию. Да и привычное обучение уже неактуально. Специально для тех, кто это понимает, есть онлайн-школа Skillbox, промокод для нее сделает обучение еще доступней.

Скилл бокс: промокоды и купоны

Обучение длится от одного месяца до нескольких лет. Этапы платные, и не у каждого есть такая возможность.

Поэтому рассмотрим доступные варианты экономии. Первый — это акции и скидки компании. Регулярно Skillbox проводит распродажи. Но цены снижают не на все услуги, а только на 1-2 категории.

Если не нашли ничего подходящего, воспользуйтесь купоном на скидку. Коды есть на сайте БериБай.

Здесь же вы получите кэшбэк. Пройдите на сайт не через поисковую систему, а по специальной ссылке нашего сервиса.