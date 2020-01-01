Промокоды Skillbox | Ноябрь 2020
Онлайн-обучение Skillbox
Сложно в 16–18 лет правильно выбрать профессию. Да и привычное обучение уже неактуально. Специально для тех, кто это понимает, есть онлайн-школа Skillbox, промокод для нее сделает обучение еще доступней.
О бренде
Здесь обучают сразу по нескольким направлениям:
- программирование;
- дизайн;
- маркетинг;
- управление.
Ученики не посещают занятия. Каждый изучает материалы у себя дома в удобное время.
Скилл бокс: промокоды и купоны
Обучение длится от одного месяца до нескольких лет. Этапы платные, и не у каждого есть такая возможность.
Поэтому рассмотрим доступные варианты экономии. Первый — это акции и скидки компании. Регулярно Skillbox проводит распродажи. Но цены снижают не на все услуги, а только на 1-2 категории.
Если не нашли ничего подходящего, воспользуйтесь купоном на скидку. Коды есть на сайте БериБай.
Здесь же вы получите кэшбэк. Пройдите на сайт не через поисковую систему, а по специальной ссылке нашего сервиса.
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