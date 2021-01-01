Промокоды SkillFactory | Август 2021
SkilFfactory: онлайн-школа лучших IT-профессий
SkilFactory – онлайн-школа, специализирующаяся на преподавании IT-профессий для студентов из любой точки мира. Здесь можно подобрать курсы по веб-разработке, программированию, кибербезопасности и тестированию, а также аналитике данных и Data Science. Среди преподавателей школы – сотрудники ведущих компаний, обладающие реальным практическим опытом. Также компания проводит корпоративные обучения, помогающие другим фирмам увеличивать свой доход за счет продвижения в цифровом мире.
В SkillFactory стоимость обучения вполне доступна, а для тех, кто еще в раздумьях и поиск себя, можно попробовать бесплатные мини-курсы, мастер-классы и интенсивы. Регулярно площадка устраивает скидки и акции, чтобы сделать свои платные курсы еще более доступными. В СкиллФэктори можно не только приобрести новую профессию, но и найти работу - карьерные консультанты и коучи помогут с поиском подходящих IT-вакансий.
Ключевые достоинства платформы СкиллФэктори:
- Максимум практических занятий и реальных проектов
- Наличие менторов и системы поддержки
- Подготовка студентов к трудоустройству
Промокод SkillFactory – скидки для вашей экономии
Пройти в школе СкиллФэктори курсы можно по сниженной стоимости. Для этого достаточно перед оплатой активировать особый промокод на скидку. Промокоды представляют собой комбинацию символов, которая создается специально для поддержания покупательского интереса. Они действуют короткое время, поэтому подбирать их нужно непосредственно перед тем, как совершать оплату за курсы.
Найти все актуальные промокоды для SkilFactory можно на сайте сервиса BeriBuy. Площадка-агрегатор сотрудничает со многими интернет-магазинами и размещает промокоды, которые не придется проверять. Они точно работают, снабжены детальным описанием с условиями активации и другой важной для покупателя информацией.
Интересные факты и цифры
SkillFactory – платформа с большим количеством не только успешно обучившихся студентов, но и накопленных интересных фактов:
- Самому взрослому студенту SkilFfactory на момент обучения было 86 лет
- За время существования школы обучение в ней прошли студенты уже из 40 стран
- 65% учащихся платформы – мужчины и только 35% - женщины
- Студенты компании успешно устраиваются работать в Сбербанк, МТС, OZON, Henkel и другие крупные организации
- У SkillFactory есть еще несколько проектов – школа дизайна, школа маркетинга, школа менеджмента и онлайн-магистратуры для ВУЗов
Познавательный блог для каждого
Чтобы узнавать максимально много нового из мира цифровых технологий, можно посещать блок от СкиллФэктори. Здесь можно почитать познавательные статьи о выборе профессии, непосредственно об онлайн-школе, а также отдельно о каждом из направлений, которое здесь преподается. Блог пригодится, если вы выбираете между разными профессиями или пытаетесь определиться, подходят ли они вам в принципе. К каждой статье можно оставлять комментарии и общаться с другими читателями, а еще до начала чтения можно увидеть примерное время, которое уйдет на это, а также общее количество просмотров. Благодаря интерактивному содержанию можно перейти к чтению интересующего момента, не пролистывая весь текст статьи.
Скидочные купоны с сайта БериБай – еще один шаг на пути к новой профессии от SkillFactory. Учитесь легко в режиме онлайн, при этом приятно экономя собственные средства!
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