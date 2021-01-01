SkilFactory – онлайн-школа, специализирующаяся на преподавании IT-профессий для студентов из любой точки мира. Здесь можно подобрать курсы по веб-разработке, программированию, кибербезопасности и тестированию, а также аналитике данных и Data Science. Среди преподавателей школы – сотрудники ведущих компаний, обладающие реальным практическим опытом. Также компания проводит корпоративные обучения, помогающие другим фирмам увеличивать свой доход за счет продвижения в цифровом мире.

В SkillFactory стоимость обучения вполне доступна, а для тех, кто еще в раздумьях и поиск себя, можно попробовать бесплатные мини-курсы, мастер-классы и интенсивы. Регулярно площадка устраивает скидки и акции, чтобы сделать свои платные курсы еще более доступными. В СкиллФэктори можно не только приобрести новую профессию, но и найти работу - карьерные консультанты и коучи помогут с поиском подходящих IT-вакансий.

Ключевые достоинства платформы СкиллФэктори:

Максимум практических занятий и реальных проектов

Наличие менторов и системы поддержки

Подготовка студентов к трудоустройству

Промокод SkillFactory – скидки для вашей экономии

Пройти в школе СкиллФэктори курсы можно по сниженной стоимости. Для этого достаточно перед оплатой активировать особый промокод на скидку. Промокоды представляют собой комбинацию символов, которая создается специально для поддержания покупательского интереса. Они действуют короткое время, поэтому подбирать их нужно непосредственно перед тем, как совершать оплату за курсы.

Найти все актуальные промокоды для SkilFactory можно на сайте сервиса BeriBuy. Площадка-агрегатор сотрудничает со многими интернет-магазинами и размещает промокоды, которые не придется проверять. Они точно работают, снабжены детальным описанием с условиями активации и другой важной для покупателя информацией.

Интересные факты и цифры

SkillFactory – платформа с большим количеством не только успешно обучившихся студентов, но и накопленных интересных фактов: